Какой праздник сегодня, 27.12.2016: в России отмечается День спасателя

Сегодня, 27 декабря, свой профессиональный праздник отмечают спасатели, роль которых в современном мире трудно переоценить. Без работы этих специалистов нельзя представить жизнь человека в текущих непростых реалиях.В 1995 году был подписан указ о том, что 27 декабря вся Россия чествует спасателей. Именно в этот день в 1990 году был учрежден Российский корпус спасателей, который позднее переформировали в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. После этого дата принятия постановления стала считаться днем образования МЧС.Спасатели МЧС России играют главную роль при поисково-спасательных работах. Они всегда первыми приходят туда, где нужна помощь: в огонь пожаров, в завалы разрушенных зданий, на затопленные территории. Они добросовестно несут службу и оперативно реагируют на все сигналы о необходимости помочь людям, которые попали в беду.С поздравлениями к спасателям обратился министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков: «Современная российская служба спасения уже более четверти века подтверждает свою надежность и эффективность. Министерство выполняет важнейшие задачи по предотвращению и своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации, специалисты МЧС России всегда первыми приходят на помощь попавшим в беду».День спасателя не является выходным, однако в этот день проводят различные торжественные мероприятия, устраивают праздничные концерты. Представители власти поздравляют сотрудников МЧС и вручают заслуженные награды.В этот знаменательный день поздравляем всех сотрудников МЧС России, а особенно, спасателей, с профессиональным праздником и желаем им и их близким счастья, здоровья, успехов и поменьше работы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163947-news.html