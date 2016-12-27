Доктор Лиза, биография, семейное положение: краткая биография, семья и смерть Елизаветы Глинки

Пока на месте крушения продолжается поисковая операция, россияне изучают списки погибших. Среди жертв крушения казалось много известных личностей – артистов, журналистов, благотворителей. К числу последних относим Елизавету Глинку, более известную в России как Доктор Лиза.Елизавета Петровна была широко известна в России и за рубежом, имела славу крупного благотворителя, врача и правозащитника. В сирийский Хмеймим она направлялась, чтобы лично передать местным солдатам медикаменты.Доктор Лиза была удостоена множества наград государственного значения. Ее заслуги были отмечены лично президентом Путиным. А в 2009 году о Елизавете Петровне сняли документальный фильм.В личной жизни Лизы Глинки была стабильность – у нее был муж Глеб Глинка, проживающий в Соединенных Штатах, и трое детей, один из которых – приемный.

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