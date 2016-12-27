Салаты на Новый год 2017, рецепты с фото, простые и вкусные: как приготовить новогодний «Курятник»

Для приготовления оригинального и питательного салата, который придется по вкусу очень многим, нам понадобятся: копченые мясные изделия, лук и пекинская капуста, тертый сыр, сухарики и майонез. Приготовление проходит очень просто.Сперва нужно измельчить кубиками все ингредиенты, а сыр натереть на терке. Пекинскую капусту же стоит резать соломкой. После того, как все продукты измельчили, смешайте овощи и копчености, приправив их майонезом и тертым сыром.Сухарики стоит добавлять перед самой подачей на стол, чтобы они не потеряли свой хруст и вкус. После этого еще раз размешать. Кстати, сухарики можно использовать уже готовые, или же приготовить самим. Делается это буквально в два счета – хлеб нарезается кубиками, посыпается специями по вкусу и ставится на несколько минут в духовку на небольшой огонь.

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