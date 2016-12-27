Гонконгский грипп 2016: симптомы, как лечить, новости сегодня о заболеваемости: эпидемия накрывает Россию

Эпидемия гонконгского гриппа придет в Россию в самом страшном своем проявлении в начале следующего года. Специалисты уже сейчас предупреждают население страны о надобности соблюдения элементарных мер профилактики. Не забывают они информировать и о симптомах недуга, а также его осложнениях. Последние представляют наибольшую угрозу для человека.В завершающемся году по России ходит преимущественно вирус гриппа, который СМИ называют гонконгским, и распространяется он стремительней свиного. Так, если обычно эпидемиологическая ситуация по гриппу в декабре вызывала опасения лишь в 2-3 городах страны, то в этом году пороги превышены уже в 20 крупных населенных пунктах. Заболеваемость начала расти с начала декабря, то есть на месяц раньше обычного. Вирус гриппа A (H3N2) или гонконгский охватил уже всю Центральную Россию и Калининградскую область.Как рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров, вирус гриппа A (H3N2) диагностирован в 600 из 800 зарегистрированных случаев заражения. По сравнению с гриппом H1N1 он менее опасен, однако в стране уже зарегистрирован первый случай смерти от этого заболевания в нынешнем зимнем сезоне: скончался мужчина, который не делал прививку и страдал сахарным диабетом.«Любой грипп опасен. Но считается, что наиболее тяжелое течение при вирусе гриппа, который вызывается возбудителем H1N1. Эпидемический процесс при нем более интенсивный, с резким подъемом заболеваемости. А кривая заболеваемости при эпидемии, вызванной H3N2, более пологая, но и более продолжительная. Вирусы гриппа H3N2 тоже могут стать причиной смерти», - пояснил Никоноров.Эксперт также пояснил, что в период новогодних каникул «благодаря разобщению людей» заболеваемость гриппом в стране несколько снизится, а потом, возможно, снова начнет расти.Несмотря на тяжелые проявления, многими гражданами опасность гриппа недооценивается. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения случаи инфекционных заболеваний, гриппа и ОРВИ составляет 95% населения, а по данным Роспотребнадзора в России ежегодно гриппом серьезно болеют более 30 миллионов россиян, что составляет 20% населения.При этом многие граждане не отличают грипп от простуды. Главный эпидемиолог России Николай Брико отмечает, что народное понятие простуда предполагает ряд недомоганий, возникших в следствии общего переохлаждения и поражения верхних дыхательных путей, и том числе и инфекционного характера.Начинается заболевание примерно также, как и при других видах гриппа: повышается температура у больного до критических показателей, которая держится длительное время. На ряду с этим у больного отмечается довольно сильные головные боли. И всё это происходит на фоне общей усталости больного, вялости организма, которому все время хочется спать. Самыми опасными являются появляющиеся после этого диарея и рвота. Поэтому при появлении первых же подозрений на такое заболевание, медики рекомендуют немедленно обращаться в медицинские учреждения за помощью. Особенно внимательно следует следить за детьми, а также людьми преклонного возраста, поскольку их организмы имеют ослабленный иммунитет и наиболее подвержены заболеванию гриппом.Самым эффективным способом уберечься сегодня от заболевания такой болезнью является своевременная вакцинация. В период наступления эпидемии в России Национальный центр ВОЗ совместно с Федеральным центром буду проводить сбор всех данных, касающихся гриппа с тем, чтобы уже в феврале правильно спрогнозировать будущую эпидемию. На основе таких данных, организации, производящие иммунобиологические препараты, смогут создать специальную вакцину, которая будет способна защитить и от новых вирусов этого опасного заболевания.Одним из самых важных моментов в лечении болезни является его профилактика. Люди, склонные к простудным и вирусным заболеваниям, должны заранее готоиться к тому, чтобы перенести грипп как можно легче.В основу профилактики входит несколько составляющих, которые помогают качественно противостоять недугу. Легче пережить заболеваемость гриппом помогает вовремя сделанная прививка. На сегодняшний день существует два вида вакцин: живые и инактивированные. Живые вакцины имеют в своем составе группы незаразных и ослабленных вирусов, инактивированные не содержат живых вирусов. Большой популярностью пользуются вакцины "Гриппол", "Микроген", "Флюарикс", "Инфлювак".В период сложной эпидемиологической обстановки лучше не посещать мест с большим скоплением людей. Это поможет обезопасить себя от заражения. Хорошим противовирусным средством является промывание носа раствором морской соли. Чтобы не допускать пересыхания слизистой нужно в квартире поддерживать увлажнение воздуха. Это позволит избежать скопления и проникновения в слизистую носоглотки патогенных бактерий, которые становятся причиной размножения вирусной инфекции и приводят к распространению заболевания гриппом. Не стоит забывать о том, что начинать закаливать организм необходимо с лета. Водные процедуры, холодные обтирания можно проводить дома и в зимнее время.

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