Гонконгский грипп 2016: симптомы, как лечить, новости сегодня о заболеваемости: эпидемия накрывает Россию

Эпидемия гонконгского гриппа придет в Россию в самом страшном своем проявлении в начале следующего года. Специалисты уже сейчас предупреждают население страны о надобности соблюдения элементарных мер профилактики. Не забывают они информировать и о симптомах недуга, а также его осложнениях. Последние представляют наибольшую угрозу для человека.
В завершающемся году по России ходит преимущественно вирус гриппа, который СМИ называют гонконгским, и распространяется он стремительней свиного. Так, если обычно эпидемиологическая ситуация по гриппу в декабре вызывала опасения лишь в 2-3 городах страны, то в этом году пороги превышены уже в 20 крупных населенных пунктах. Заболеваемость начала расти с начала декабря, то есть на месяц раньше обычного. Вирус гриппа A (H3N2) или гонконгский охватил уже всю Центральную Россию и Калининградскую область.
Как рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров, вирус гриппа A (H3N2) диагностирован в 600 из 800 зарегистрированных случаев заражения. По сравнению с гриппом H1N1 он менее опасен, однако в стране уже зарегистрирован первый случай смерти от этого заболевания в нынешнем зимнем сезоне: скончался мужчина, который не делал прививку и страдал сахарным диабетом.
«Любой грипп опасен. Но считается, что наиболее тяжелое течение при вирусе гриппа, который вызывается возбудителем H1N1. Эпидемический процесс при нем более интенсивный, с резким подъемом заболеваемости. А кривая заболеваемости при эпидемии, вызванной H3N2, более пологая, но и более продолжительная. Вирусы гриппа H3N2 тоже могут стать причиной смерти», - пояснил Никоноров.
Эксперт также пояснил, что в период новогодних каникул «благодаря разобщению людей» заболеваемость гриппом в стране несколько снизится, а потом, возможно, снова начнет расти.Гонконгский грипп 2016: симптомы заболевания, лечение
Несмотря на тяжелые проявления, многими гражданами опасность гриппа недооценивается. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения случаи инфекционных заболеваний, гриппа и ОРВИ составляет 95% населения, а по данным Роспотребнадзора в России ежегодно гриппом серьезно болеют более 30 миллионов россиян, что составляет 20% населения.
При этом многие граждане не отличают грипп от простуды. Главный эпидемиолог России Николай Брико отмечает, что народное понятие простуда предполагает ряд недомоганий, возникших в следствии общего переохлаждения и поражения верхних дыхательных путей, и том числе и инфекционного характера.
Начинается заболевание примерно также, как и при других видах гриппа: повышается температура у больного до критических показателей, которая держится длительное время. На ряду с этим у больного отмечается довольно сильные головные боли. И всё это происходит на фоне общей усталости больного, вялости организма, которому все время хочется спать. Самыми опасными являются появляющиеся после этого диарея и рвота. Поэтому при появлении первых же подозрений на такое заболевание, медики рекомендуют немедленно обращаться в медицинские учреждения за помощью. Особенно внимательно следует следить за детьми, а также людьми преклонного возраста, поскольку их организмы имеют ослабленный иммунитет и наиболее подвержены заболеванию гриппом.
Самым эффективным способом уберечься сегодня от заболевания такой болезнью является своевременная вакцинация. В период наступления эпидемии в России Национальный центр ВОЗ совместно с Федеральным центром буду проводить сбор всех данных, касающихся гриппа с тем, чтобы уже в феврале правильно спрогнозировать будущую эпидемию. На основе таких данных, организации, производящие иммунобиологические препараты, смогут создать специальную вакцину, которая будет способна защитить и от новых вирусов этого опасного заболевания.Профилактика гонконгского гриппа: как не заболеть
Одним из самых важных моментов в лечении болезни является его профилактика. Люди, склонные к простудным и вирусным заболеваниям, должны заранее готоиться к тому, чтобы перенести грипп как можно легче.
В основу профилактики входит несколько составляющих, которые помогают качественно противостоять недугу. Легче пережить заболеваемость гриппом помогает вовремя сделанная прививка. На сегодняшний день существует два вида вакцин: живые и инактивированные. Живые вакцины имеют в своем составе группы незаразных и ослабленных вирусов, инактивированные не содержат живых вирусов. Большой популярностью пользуются вакцины "Гриппол", "Микроген", "Флюарикс", "Инфлювак".
В период сложной эпидемиологической обстановки лучше не посещать мест с большим скоплением людей. Это поможет обезопасить себя от заражения. Хорошим противовирусным средством является промывание носа раствором морской соли. Чтобы не допускать пересыхания слизистой нужно в квартире поддерживать увлажнение воздуха. Это позволит избежать скопления и проникновения в слизистую носоглотки патогенных бактерий, которые становятся причиной размножения вирусной инфекции и приводят к распространению заболевания гриппом. Не стоит забывать о том, что начинать закаливать организм необходимо с лета. Водные процедуры, холодные обтирания можно проводить дома и в зимнее время.
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