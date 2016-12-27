Как отдыхаем на Новый год 2017: выходные в январе, переносы праздничных дней

До наступления 2017 года остается совсем немного времени. В ходе предновогодней суеты актуальность приобретают вопросы, связанные с тем, каким образом россияне будут отдыхать на праздники, в ходе которых, по сложившейся традиции, у них появляются своеобразные новогодние каникулы.Сразу же нужно внести ясность, заметив, что в 2017 году в январе отдыхать будем на один день меньше, чем в 2016 году. Минтруд России определил, что выходными днями для россиян будут девятидневные новогодние каникулы. Перенос выходных в 2017 году утвержден постановлением правительства РФ от 04.08.2016 №756.Отдыхаем с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно.Первый рабочий день после январских праздников - на работу выходить в понедельник 9 января 2017 года.По закону 31 декабря является не выходным, а предпраздничным сокращенным на один час рабочим днем. В 2016 году дата 31 декабря выпадает на субботу, поэтому является выходным - переноса праздника нет.На новогодних каникулах в январе 2017 года выпадает два официальных праздника - Новый год и Рождество Христово. Выходной 1 января переносится на 24 февраля, выходной 7 января переносится на 8 мая.Всего в 2017 году в России будет шесть периодов продолжительных каникул.

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