В Москве возле "Ашана" у женщины похитили более 1 млн рублей

По сообщениям представителей пресс-службы ГУМВД Москвы, происшествие случилось на северо-западе столицы России, при этом, совершив злодеяние, неизвестные скрылись с места инцидента на автомобиле японского бренда Mazda. По факту преступления заведено уголовное дело по статье "Грабеж".На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей злоумышленников, а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для задержания преступников.

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