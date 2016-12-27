В Москве возле "Ашана" у женщины похитили более 1 млн рублей

В столице РФ на парковке около "Ашана" злоумышленники совершили разбойное нападение на 44-летнюю женщину. Неизвестные похитили у москвички сумку, в которой лежали документы, а также денежная сумма в размере 1 миллион 300 тысяч рублей.
По сообщениям представителей пресс-службы ГУМВД Москвы, происшествие случилось на северо-западе столицы России, при этом, совершив злодеяние, неизвестные скрылись с места инцидента на автомобиле японского бренда Mazda. По факту преступления заведено уголовное дело по статье "Грабеж". На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей злоумышленников, а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для задержания преступников.
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