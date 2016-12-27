Джордж Майкл тайно занимался благотворительностью

Умерший британский певец Джордж Майкл, как выяснилось, тратил миллионы на благотворительность в тайне ото всех. Об этом пишут многочисленные СМИ Соединенного Королевства.
В частности популярный ведущий Ричард Осман рассказал, что в рамках шоу Deal Or No Deal одна женщина заявила, что нуждается в 15 тысячах фунтов стерлингов на экстракорпоральное оплодотворение. Узнав это, Джордж Майкл на следующий день позвонил ей и дал требуемую сумму. Обо всех своих добрых делах певец предпочел молчать.
В 1997 году мать Джорджа Майкла скончалась от рака, а спустя десять лет сын дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери в последние дни ее жизни. Кроме того, пишут в СМИ, Майкл тайно тратил миллионы через пожертвование в Childline. Также он имел дело и с другими организациями, помогающими больным людям.
Новость о смерти артиста повергла всех в шок. Его друг сэр Элтон Джон прокомментировал утрату, а позднее зарубежные таблоиды опубликовали последние фото Джорджа Майкла, сделанные при жизни. На них он мирно отдыхает в ресторане со своим возлюбленным, наслаждаясь вином и приятной компанией.
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