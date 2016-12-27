В Москве "Западный стрелок" взял в заложницы пенсионерку

В Москве так называемый «западный стрелок», который находится в дома на Ельнинской улице, взял в заложниц пенсионерку. Злоумышленник ворвался в квартиру к пожилой женщине и стал угрожать ей убийством.Сотрудники Спецназа уже начали штурмовать квартиру, где стрелок удерживает заложницу. На место инцидента уже прибыла снайперская бригада.Напомним, что мужчина начал стрелять по коммунальщикам и правоохранителям, которые проводили обыск в его квартире в соответствии с ордером, выданным по открытому уголовному делу. В результате обстрела пострадали пять человек. Все они сейчас находятся в одном из московских медучреждений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163887-news.html