В Москве "Западный стрелок" взял в заложницы пенсионерку

В Москве так называемый «западный стрелок», который находится в дома на Ельнинской улице, взял в заложниц пенсионерку. Злоумышленник ворвался в квартиру к пожилой женщине и стал угрожать ей убийством.
Сотрудники Спецназа уже начали штурмовать квартиру, где стрелок удерживает заложницу. На место инцидента уже прибыла снайперская бригада.
Напомним, что мужчина начал стрелять по коммунальщикам и правоохранителям, которые проводили обыск в его квартире в соответствии с ордером, выданным по открытому уголовному делу. В результате обстрела пострадали пять человек. Все они сейчас находятся в одном из московских медучреждений.
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