В России появится робот, способный распознавать радиацию

По имеющимся данным, робот полостью заменит человека в ходе ликвидаций последствий аварий на атомных электростанциях. Тоже самое касается и ЧП на химических заводах.На данный момент специалисты завершили все работы над изделием. Проведенные испытания полностью подтвердили параметры, заложенные непосредственно на этапе разработки.

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