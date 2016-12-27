В России появится робот, способный распознавать радиацию. Его получат сотрудники МЧС. Сведения подтвердили в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики.
По имеющимся данным, робот полостью заменит человека в ходе ликвидаций последствий аварий на атомных электростанциях. Тоже самое касается и ЧП на химических заводах.
На данный момент специалисты завершили все работы над изделием. Проведенные испытания полностью подтвердили параметры, заложенные непосредственно на этапе разработки.
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