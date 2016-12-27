Злоумышленник продал московской пенсионерке мочу за 420 тысяч рублей

Необычную аферу провернул злоумышленник на юго-востоке Москвы. Он продал пенсионерке мочу за 420 тысяч рублей.
Со слов обманутой женщины, ей позвонил мужчина и, назвав себя главврачом больницы, сообщил, что ее анализы очень плохие. Тут же аферист поспешил добавить, что дело это поправимо – необходимо лишь дорогое лечение. В ходе телефонного разговора мошенник установил, что у 70-летней москвички дома есть наличность. «Главврач» посоветовал приготовить 420 тысяч рублей и ждать приезда «своего человека».
Уже через час на пороге квартиры пенсионерки появился мужчина 25-30-ти лет и представился помощником врача. В обмен на крупную сумму денег «эскулап» дал «больной» лекарство, представлявшее собой желтую жидкость, налитую в бутылку. После этого «медик» удалился.
Обман раскрылся сразу после того, как доверчивая пожилая женщина открыла бутылку с дорогостоящим «зельем». В ней оказалась обыкновенная моча. Потерпевшая обратилась в милицию, но поиски преступника затрудняются, поскольку бабушке удалось запомнить только его одежду. По словам обманутой, на злодее была верхняя одежда темного цвета, джинсы и шапка. Как известно, большая часть мужского населения Москвы зимой именно так и выглядит.
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