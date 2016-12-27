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Египет, когда откроют для российских туристов: новости сегодня, 27 декабря 2016

Египет, когда откроют для российских туристов: новости сегодня, 27 декабря 2016
Российские туристы заждались того момента, когда Египет вновь будет доступен для круглогодичного отдыха. Ведь за то время, что существует запреты на полеты в "страну пирамид", россиянам так и не удалось отыскать достойную альтернативу.

На сегодняшний день не представляется возможным ответить утвердительно о сроках восстановления авиасообщения между странами, потому что даже самые ответственные за этот момент лица - не берутся выступать с прогнозами. Впрочем, из неофициальных данных следует, что Египет распахнет свои двери в начале следующего года - называется первый квартал 2017 года. Но более точные сроки можно будет озвучивать лишь по мере развития событий и следования египетской стороны всем тем рекомендациям по обеспечению авиационной безопасности, что ранее ей выдала Россия.

Тем временем, Всемирная туристская организация рекомендует всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, "немедленно" снять его, поскольку "эти ограничения еще больше "увеличивают страдания страны, пережившей террористический акт". Подсчитано, что после крушения российского самолета на Синайском полуострове в октябре 2015 года, количество туристов в Египет в 2016 году понизилось на 50 процентов, если сравнивать этот показатель с предыдущим годом. Падение туристического потока в основном связано с отсутствием российских туристов на курортах страны - на 64,5 процентных пункта.

Российские граждане в большинстве своем готовы на отдых в "стране пирамид" уже сейчас, потому что прекрасно понимают, что вряд ли смогут отыскать адекватную альтернативу в ближайшей перспективе, когда зимняя пора наложит свой отпечаток на желании россиян к отдыху за границей.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту российского лайнера, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе следствия было установлено, что на борту воздушного судна один из сотрудников египетского аэропорта пронес самодельное взрывное устройство, которое сработало через несколько минут после взлета.


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