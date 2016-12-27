Гонконгский грипп: симптомы недуга, лечение, как не заразиться

Гонконгский грипп, пришедший в нашу страну на смену свиному, оказывается не менее опасным, чем его предшественник. В первую очередь нужно говорить о тех осложнениях, которые наблюдаются у заразившихся, своевременно не обратившихся к врачу.
На данный момент можно констатировать, что эпидемия гриппа в России началась чуть раньше, чем изначально прогнозировали специалисты. Ее ожидали в начале 2017 года, когда дети выйдут с каникул, но по факту эпидемические пороги превышены сейчас в 20 регионах страны. На регулярной основе поступают данные о закрытии на карантин детских садов и школ. Для примера можно обратиться к Москве, где более 90 тысяч человек заболели острыми вирусными инфекциями и гриппом. Но больше всего население пугается новой модификации гриппа под названием - гонконгский.Симптомы гонконгского гриппа
Как и многие остальные виды гриппа, гонконгский начинает свое проявление в организме человека такими симптомами, как головная боль, озноб, слабость, высокая температура, боли в поясничной области, конечностях и спине. Вместе с этим имеют место быть заложенности в носу и боли в горле.
Аналогичные симптомы можно наблюдать и у других видов гриппа, но гонконгский представляет из себя невероятно опасную вариацию. Зараженный человек жалуется на плохое самочувствие три - четыре дня, а затем признаки гриппа начинают исчезать. Температура тела приходит в норму, больше не возникает кашель, не болит горло и голова, а также нет рвотных порывов. Вскоре все повторяется вновь. Специалисты советуют обращаться к ним за помощью при первых же подозрениях на ОРВИ.Гонконгский грипп: осложнения заболевания
В виду того, что гонконгский грипп опасен именно своими осложнениями, не нужно о них забывать, дабы процесс предотвращения тяжелых последствий происходил в куда более щадящем режиме.
Среди самых частых осложнений данной формы гриппа выделяются следующие моменты: менингит, пневмония, миокардит, энцефалит. Иногда бывают и такие проявления: бронхит, трахеит, воспаление уха, воспаление околоносовых пазух. Еще реже встречаются такие осложнения, как нарушение работы почек и эндокринных желез, дисфункция печени, дисфункция поджелудочной железы.
Как и при остальных формах гриппа, в группу риска попадают маленькие дети, которым еще не исполнилось двух лет. Беременным женщинам и пожилым людям, которым за 60 лет, также нужно внимательнее относиться к своему здоровью в период господства гриппа.Лечение гонконгского гриппа
Лечить в домашних условиях данную разновидность гриппа не представляется возможным. В том случае, если подтвержден именно гонконгский грипп, то нужно незамедлительно вызвать карету "скорой помощи", сотрудники которой должны принять решение о немедленной госпитализации заболевшего.
Больной обязан соблюдать постельный режим, много пить, есть легкую пищу. Лечат грипп симптоматическим способом, также проводят противовирусную терапию. При симптоматическом лечении врач назначает жаропонижающие препараты, сиропы от боли в горле, кашля, сорбенты, антигистаминные препараты и витамины.Профилактика гонконгского гриппа: как не заразиться
Как только появляются первые симптомы гриппа, нельзя идти на работу, вести ребенка в садик или школу. В противном случае болезнь будет затяжной, и могут возникнуть осложнения. Категорически запрещено самолечение.
Чтобы не заболеть гонконгским гриппом следует придерживаться следующих простых мер профилактики: часто проводить влажную уборку помещений, где вы находитесь, чаще мыть руки и лицо с мылом, обязательно проветривать помещения, а также протирать смартфоны и иные гаджеты, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Конечно же, в самые пиковые моменты эпидемии гриппа, лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей.
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