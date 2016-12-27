Гонконгский грипп: симптомы недуга, лечение, как не заразиться

Гонконгский грипп, пришедший в нашу страну на смену свиному, оказывается не менее опасным, чем его предшественник. В первую очередь нужно говорить о тех осложнениях, которые наблюдаются у заразившихся, своевременно не обратившихся к врачу.На данный момент можно констатировать, что эпидемия гриппа в России началась чуть раньше, чем изначально прогнозировали специалисты. Ее ожидали в начале 2017 года, когда дети выйдут с каникул, но по факту эпидемические пороги превышены сейчас в 20 регионах страны. На регулярной основе поступают данные о закрытии на карантин детских садов и школ. Для примера можно обратиться к Москве, где более 90 тысяч человек заболели острыми вирусными инфекциями и гриппом. Но больше всего население пугается новой модификации гриппа под названием - гонконгский.Как и многие остальные виды гриппа, гонконгский начинает свое проявление в организме человека такими симптомами, как головная боль, озноб, слабость, высокая температура, боли в поясничной области, конечностях и спине. Вместе с этим имеют место быть заложенности в носу и боли в горле.Аналогичные симптомы можно наблюдать и у других видов гриппа, но гонконгский представляет из себя невероятно опасную вариацию. Зараженный человек жалуется на плохое самочувствие три - четыре дня, а затем признаки гриппа начинают исчезать. Температура тела приходит в норму, больше не возникает кашель, не болит горло и голова, а также нет рвотных порывов. Вскоре все повторяется вновь. Специалисты советуют обращаться к ним за помощью при первых же подозрениях на ОРВИ.В виду того, что гонконгский грипп опасен именно своими осложнениями, не нужно о них забывать, дабы процесс предотвращения тяжелых последствий происходил в куда более щадящем режиме.Среди самых частых осложнений данной формы гриппа выделяются следующие моменты: менингит, пневмония, миокардит, энцефалит. Иногда бывают и такие проявления: бронхит, трахеит, воспаление уха, воспаление околоносовых пазух. Еще реже встречаются такие осложнения, как нарушение работы почек и эндокринных желез, дисфункция печени, дисфункция поджелудочной железы.Как и при остальных формах гриппа, в группу риска попадают маленькие дети, которым еще не исполнилось двух лет. Беременным женщинам и пожилым людям, которым за 60 лет, также нужно внимательнее относиться к своему здоровью в период господства гриппа.Лечить в домашних условиях данную разновидность гриппа не представляется возможным. В том случае, если подтвержден именно гонконгский грипп, то нужно незамедлительно вызвать карету "скорой помощи", сотрудники которой должны принять решение о немедленной госпитализации заболевшего.Больной обязан соблюдать постельный режим, много пить, есть легкую пищу. Лечат грипп симптоматическим способом, также проводят противовирусную терапию. При симптоматическом лечении врач назначает жаропонижающие препараты, сиропы от боли в горле, кашля, сорбенты, антигистаминные препараты и витамины.Как только появляются первые симптомы гриппа, нельзя идти на работу, вести ребенка в садик или школу. В противном случае болезнь будет затяжной, и могут возникнуть осложнения. Категорически запрещено самолечение.Чтобы не заболеть гонконгским гриппом следует придерживаться следующих простых мер профилактики: часто проводить влажную уборку помещений, где вы находитесь, чаще мыть руки и лицо с мылом, обязательно проветривать помещения, а также протирать смартфоны и иные гаджеты, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Конечно же, в самые пиковые моменты эпидемии гриппа, лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей.

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