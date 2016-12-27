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Опубликован ТОП-5 самых популярных телесериалов 2016 года

Агрегатор IMDb, подводя итоги уходящего года, опубликовал топ самых, по его мнению, лучших сериалов. Рейтинг был составлен исходя из количества посетителей страницы того или иного фильма.

Опубликован ТОП-5 самых популярных телесериалов 2016 года

Первая строчка топа пятый год подряд занимает «Игра престолов». Культовый сериал до сих пор остается непобежденным королем многочисленных рейтингов. Второе место топа заняла главная сериальная сенсация 2016 года «Очень странные дела». Данное шоу, на удивление, по мнению критиков, почти безупречно и нравится буквально всем. Замыкает тройку лидеров бескрайний эпик «Ходячие мертвецы», седьмой сезон которого вышел не так давно. Стоит сказать, что этот сериал вызвал не однозначную реакцию, и уже фигурировал в нескольких антирейтингах за свою монотонность и бессмысленность, по оценкам фанатов.

Кибервестер «Мир Дикого Запада», вызвавший бурные обсуждения в Сети, занял лишь четвертую строчку рейтинга агрегатора IMDb. Антология «Американская история ужасов», имеющая все шансы стать бесконечной, а именно, шестой сезон расположился на пятом месте рейтинга лучших в уходящем году.


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