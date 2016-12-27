Disney показал парк, посвященный фильму «Аватар»











Открытие необычной зоны «Пандора: Мир «Аватара», в которой можно увидеть настоящую планету Пандора из «Аватара» запланировано на лето 2017 года. Посетители смогут здесь встретиться с героями фильма, и познакомиться с фантастической природой вымышленной планеты. В опубликованном видеоролике режиссер Джеймс Кэмерон рассказывает о строительстве парка.Фильм «Аватар» вышел на экраны еще в 2009 году, но до сих пор он считается одним из самых популярных и кассовых в истории кино.

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