В чем встречать 2017 год Петуха, в каких цветах: что должно быть на столе в Новый год 2017, что надеть мужчинам и женщинам

Количество вопросов, связанных с вариантами празднования и подготовки к Новому году 2017, остается достаточно много, несмотря на то, что до главного зимнего праздника остается всего четыре дня.В первую очередь россияне задаются вопросом о том, в чем лучше всего встречать Новый 2017 год Огненного Петуха. Они прорабатывают вопросы, связанные с вариантами одежды, чтобы целиком и полностью соответствовать предпочтениям символа будущего года. Также отдельной строкой нужно остановиться на сервировке праздничного стола, потому что вопрос о том, что должно быть на столе в новогоднюю ночь, не теряет своей актуальности чуть ли не до самого начала праздничных мероприятий.Сразу же стоит уточнить, что главными оттенками предстоящего праздника будут те, что соотносятся с пламенем, а именно: оранжевый, красный и желтый. Также можно добавить бордовый, вишневый, фиолетовый и коралловый. Внешний вид Петуха позволяет расширять цветовую гамму до неимоверных размеров, поэтому вполне уместны будут и следующие цвета: белый, бронзовый, золотой. В свою очередь самыми подходящими вариантами из одежды станут красное платье или костюм.Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.Главным украшением станут, конечно, праздничные блюда. Их тоже можно декорировать (желательно чем-то красным - икрой, помидорами, гранатом, красным перцем). Не забудьте о кукурузе, зеленом горошке - Петух оценит такую заботу и обязательно будет благосклонен в 2017 году.Хорошо на столе будут смотреться канапе, тарталетки и крекеры. Петух любит легкие и питательные закуски, а их можно еще и красиво подать. Главное, чтобы в вашем меню не оказалось полуфабрикатов - вся еда должна быть сделана своими руками. Петух категоричен ко всему ненатуральному.Конечно, на столе не может быть блюд из птицы и яиц. Но еще столько вариантов - мясо, рыба, овощи, морепродукты. Считается, что соседство блюд из мяса и морепродуктов позволит в грядущем году поймать птицу счастья и увеличить свои доходы.Особое место на столе нужно отвести под фрукты - символ наступающего года будет в восторге от ярких композиций вроде фруктовой елки, букета или корзины. Астрологи говорят, что так в предстоящем году в дом можно притянуть достаток и благополучие.Из блюд русской кухни, в праздничное меню, можно включить запеченную или заливную рыбу. Если вы желаете побаловать домашних классическим для праздничных столов блюдом "Селедка под шубой", то рекомендуется использовать вместо покупного майонеза домашний, который можно приготовить к Новому 2017 году - самостоятельно. Делается он очень просто, зато на порядок полезнее своих магазинных аналогов. Чтобы сделать классическое блюдо чуть оригинальнее, можно подойти к его приготовлению творчески: придать салату форму рулета, новогодней елки или выложить порционным образом на отдельные тарелочки, украсив зеленью.А вот хорошее настроение на весь год можно заслужить вкусными десертами. Петух - любитель сладкого и будет рад вашим фирменным угощениям. Чего не скажешь об алкоголе. Петух по своей натуре задиристый, что крепкие напитки только усугубляют. Поэтому он их не любит. Чтобы не разгневать птичку, соблюдайте умеренность и отдайте предпочтение легким и игристым винам, коктейлям и ликерам.

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