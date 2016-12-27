Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 27.12.2016

Гороскоп на сегодняшний день с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: Козерогам лучше не рваться на первые роли, потому что из этого вряд ли получится что-то хорошее. Скорпионам, несмотря на конец года, не нужно расслабляться, так как незавершенных дел еще предостаточно. Ракам лучше всего выйти за рамки привычных барьеров.Представители данного знака Зодиака сумеют заставить окружающих их слушать. Ваши ораторские способности удивят многих, чем обязательно нужно воспользоваться в своих целях.Удивительный день. Телец, вроде бы, не просит и не ждет ничего особенного. А все вокруг не просто стремятся вам помочь, но и активно перекладывают на свои плечи ваши обязанности совершенно безвозмездно, то есть даром.Близнецам звезды советуют проявить уважение к старшим людям, представителям власти, авторитетным лицам. Сегодня это один из самых простых путей снизить риски, предотвратить конфликт или другую неприятность.Во вторник звезды советуют Раку выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться!Если на пути Льва попадётся река с явно неправильным руслом, он обязательно её развернёт вспять. То же касается разных холмистостей, которые требуют выравнивания, и равнин, которым не помешало бы немножко изменить ландшафт.Девам в этот день лучше сконцентрироваться на базовых сферах. В центр интересов может попасть семейная обстановка, ситуация с недвижимостью или другими владениями, личная территория (жилье, офис).Весы во вторник полны деятельной энергии, так что не заметить их метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Весы не приведут свои растрепанные мысли и чувства в порядок.Если на календаре конец года, это вовсе не значит, что нужно сложить ручки и смиренно ждать, когда же наступит следующий цикл из 365 дней. Почему бы Скорпионам не провести оставшееся время с пользой? Например, отправиться на лекцию или семинар за новыми знаниями.Стрельцам день поможет уточнить свое место в коллективе или в цепи событий, получить симпатию и поддержку. Может оказаться решающим факт профессионального, административного, духовного самоопределения.Во вторник Козерогу не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Козерог захочет продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то.Во вторник вам будет, о чём подумать и что взвесить. Можно сказать, что Водолеев ожидает день работы над ошибками. Правда пока работа будет теоретической, на практике вы сможете применить это только в следующем году.Рыбам придется признать чужой авторитет или любой ценой отстоять свои позиции. Несмотря на сложность момента, звезды дают вам позитивный прогноз. Все возможно, если вы опираетесь на объективную реальность, а не на личные вкусы и иллюзии.

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