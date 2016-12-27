Какой праздник сегодня: 27 декабря в России отмечают День спасателя

Каждый новый день представляет из себя что-то особенное. Ведь в нашей стране настолько много праздников, что практически каждый день позволяет восхвалять представителей той или иной профессии, либо же вспоминать какое-то памятное событие.Сегодняшний день, 27 декабря 2016 года, не стал исключением из этих правил. В частности, россияне сегодня отмечают День спасателя, чествуя представителей этой очень сложной и важнейшей профессии. Также следует отметить, что в Кыргызстане сегодня отмечается День сотрудника паспортно-визовой службы.День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря. Этот праздник появился относительно недавно. В СССР у людей такой мужественной и героической профессии, как спасатели, своего праздничного дня не было, так как такой важной государственной структуры, как МЧС, просто не существовало. Только в 1990 году указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля было принято решение об образовании Российского корпуса спасателей. А уже спустя 4 месяца, 27 декабря 1990 года решение вступило в силу. Именно поэтому 27 декабря – это официальная дата основания МЧС, к которой и приурочен праздник День спасателя.Приказ об образовании отдельного Министерства чрезвычайных ситуаций, в обязанности которого входила борьба со стихийными бедствиями, ликвидация последствий аварий и катастроф был подписан в 1994 году, а в 1995 году был подписан указ об установлении Дня спасателя Российской Федерации. Начиная с 2002 года, в подчинении МЧС находится Государственная пожарная служба и целый ряд вспомогательных структур. На протяжении более 20 лет бессменным руководителем спасательных служб России был Сергей Шойгу. В 2012 году МЧС России возглавил Владимир Пучков.Количество поисково-спасательных работ, которые провели за эти годы специалисты МЧС, даже не поддается счету. Спасатели прибывают по первому вызову в случае техногенных катастроф, природных катаклизмов, аварий в жилых домах и на промышленных объектах. Всегда, в любой ситуации, спасатели МЧС готовы прийти на помощь каждому из нас.Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели находятся на своем посту. Ведь День спасателя - это не выходной, а обычный рабочий день для десятков тысяч работников спасательных служб России. Но, конечно же, в свой профессиональный день они имеют возможность почувствовать себя настоящими героями. Лучших спасателей России награждают памятными грамотами, орденами и ценными подарками. Обязательно проходят торжественные собрания, концерты, банкеты на самом высоком правительственном уровне и в трудовых коллективах.Каждый год именно сегодня, 27 декабря, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Департамента паспортного и визового контроля Министерства внутренних дел Кыргызстана (ДПВК МВД). Зародился этот праздник достаточно давно. 27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и обязательной прописке паспортов.С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.В 2000 году отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в Управление. 30 мая 2006 года на базе Управления паспортно-визовой работы Указом Президента Кыргызской Республики был образован Департамент паспортного и визового контроля (ДПВК).В настоящее время в этой службе трудятся сотни специалистов, которые разбиты на 95 подразделений. ДПВК МВД Кыргызской Республики считает своей миссией разработку и реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, нарушений паспортно-визового и пограничного режима, противодействие криминалитету, защиту прав и свобод граждан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163805-news.html