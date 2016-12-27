Божена Рынска: Журналистов РЕН ТВ ждет трухлявый борт с раскрученной гайкой

Божена Рынска в Facebook написала «кармическое» предупреждение всем «телевошкам, нтвошкам, рентвошкам и всем остальным», кто пытается пробраться в квартиры к диссидентам, а также устраивает облавы у их домов. Блогерша обвинила журналистов в травле людей и заявила, что «этих сумасшедших ждет трухлявый борт». Резюмировала Рынска словами, что желает «всем хорошего полета».Отметим, что ранее Божена Рынска отказалась объясняться с журналистами по поводу своей радости по поводу гибели журналистов в крушении Ту-154, и напротив, продолжила оскорблять работников СМИ.Между тем Дмитрий Песков ранее назвал поведение Рынской «сумасшествием», а представитель МИД Мария Захарова назвала таких как она «скотобазой» и призвала их банить в соцсетях.

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