«Татфондбанк» последние новости: Татарстан не готов к санированию банка

Республика Татарстан не в силах выполнить санирование «Татфондбанка», но не отказывается от поддержки его клиентов. Чтобы это выполнить предусмотрены специальные механизмы. Эту информацию передает информационное агентство «ТАСС».«Республика не может взять на санацию «Татфондбанк», так как не в силах справиться, кредитная организация также является санатором двух банков. Но мы обязательно окажем поддержку клиентам», — говорит Рустам Минниханов, являющийся главой Татарстана.По его словам, республика будет поддерживать организацию: «Мы понимаем горе людей. Для поддержки предпринимателей было выделено 1 млрд рублей. А сегодня планируем начать поддержку малых предприятий». Глава Республики также добавил, что три кредитных организации выступили за поддержку других категорий. Необходимо отметить, что здесь планируется участие Гарантийного фонда. У Республики имеются программы, и с себя ответственности снимать не собирается, так как это является серьезным ударом для Татарстана.На сегодняшний день о судьбе банка говорить рано, так как не найден санатор, но ЦБ принял специальное решение. В нем говорится, что физ.лица, имеющие 1400000 рублей, а также индивидуальные предприниматели, имеют застрахованные вклады. Ранее сообщалось, что ЦБ продолжает вести переговоры для спасения «Татфондбанка» и планирует выделить для этого 120 млрд рублей.

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