День траура 26 декабря: в РФ отменены развлекательные программы

Сегодня в РФ объявлен траурный день, в память о сочинской катастрофе. В этой трагедии погибли 92 человека. Сообщается об отмене «Путешествие в Рождество». Эту информацию передает информационное агентство «ТАСС».«Сегодня в РФ был объявлен траур, в память о крушении самолета. Поэтому на площадках «Путешествие в Рождество» планируется отмена программы. Так, людей не будут развлекать представлениями, различными шоу», — рассказывают в мэрии столицы.Необходимо отметить, что запланированные на 26 число детские новогодние представления, не отменяли. Напомним, 25 декабря поступило сообщение, что судно Ту-154 пропало с радаров. Это произошло через пару минут после отправления из аэропорта. Стоит уточнить, что в Адлере лайнер выполнял дозаправку. В нем летел хор ансамбля Александрова, который направлялся в сирийский город для поздравления с наступающими праздниками. В Сирию также летели журналисты российских телеканалов, правозащитница Глинка, двое гос.служащих, военные. Сообщается, что сегодня около сочинского побережья были найдены останки Ту-154. На сегодняшнюю минуту найдено 11 тел. Мэр столицы РФ поручил предоставить помощь семьям погибшим.

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