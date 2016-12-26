Авторизация
 
  • 22:55 – Сирия сводка боевых действий 27 декабря 2016: кладбища пленных в Алеппо, анклавы Дамаска освобождаются 
  • 22:55 – Русская весна: новости сегодня за последний час 
  • 22:53 – Ученые разработали бумажную батарейку, в основу которой лег метаболизм бактерий 
  • 22:53 – Лена Ленина мечтает стать героиней шоу «Холостяк» 


Хабаровские живодерки последние новости: зоозащитники планируют установить памятник животным-жертвам

Хабаровские живодерки последние новости: зоозащитники планируют установить памятник животным-жертвам
История о живодерках из Хабаровска потрясла весь мир. До сих пор пользователи интернете обсуждают эту тему. Люди не могут понять, как две молодые девушки могли совершать такие зверства. Об это рассказывает одно из интернет-изданий.

Данная история получила огласку после того, как в социальных сетях появились фото и видео издевательств над животными. Необходимо уточнить, что их выкладывали сами убийцы. На фоне этих зверств, местные зоозащитники решили возвести памятник, посвященный жертвам живодерства. Эта идея давно вынашивалась группой. На сегодняшний день уже создан эскиз и собрана необходимая сумма средств. Также зоозащитники решили провести опрос, чтобы узнать, как люди относятся к такой идеи. Голосование они разместили у себя на официальном портале, в нем приняли участие более 800 человек. Большинство людей считают, что такой памятник не нужен, «против» проголосовало 280 человек. Но что касается сторонников идеи, их оказалось не намного меньше, свой голос «за» отдали 269 человек. Они считают, что такой памятник в Хабаровске необходим, так как он покажет любовь горожан к животным. 198 человек предложили отдать собранные деньги в приюты, где живут бездомные домашние животные.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163703-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4189
+0.00%
72.5566
+0.05%
1.1397
-0.09%
0.2085
-1.42%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 367
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 905
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 889
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 727
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 634
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 568
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 545
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 542
  • 0
Сирия сводка боевых действий 27 декабря 2016: кладбища пленных в Алеппо, анклавы Дамаска освобождаются
  • 22:55
  • 0
  • 0
Русская весна: новости сегодня за последний час
  • 22:55
  • 0
  • 0
Ученые разработали бумажную батарейку, в основу которой лег метаболизм бактерий
  • 22:53
  • 0
  • 0
Лена Ленина мечтает стать героиней шоу «Холостяк»
  • 22:53
  • 0
  • 0
Внедорожник Suzuki Jimny выпустят весной 2017 года
  • 22:34
  • 0
  • 0
В ноябре автомобильный рынок Петербурга показал самые высокие результаты за 2016 год
  • 22:34
  • 0
  • 0
В следующем году Renault Duster получит серьезные изменения
  • 22:34
  • 0
  • 0
Премиальный рынок Москвы в 2016 году возглавил Lexus NX
  • 22:34
  • 0
  • 0
Сирия сводка боевых действий 27 декабря 2016: кладбища пленных в Алеппо, анклавы Дамаска освобождаются
  • 22:55
  • 0
  • 0
Русская весна: новости сегодня за последний час
  • 22:55
  • 0
  • 0
Ученые разработали бумажную батарейку, в основу которой лег метаболизм бактерий
  • 22:53
  • 0
  • 0
Лена Ленина мечтает стать героиней шоу «Холостяк»
  • 22:53
  • 0
  • 0
Внедорожник Suzuki Jimny выпустят весной 2017 года
  • 22:34
  • 0
  • 0
В ноябре автомобильный рынок Петербурга показал самые высокие результаты за 2016 год
  • 22:34
  • 0
  • 0
В следующем году Renault Duster получит серьезные изменения
  • 22:34
  • 0
  • 0
Премиальный рынок Москвы в 2016 году возглавил Lexus NX
  • 22:34
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров