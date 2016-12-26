Хабаровские живодерки последние новости: зоозащитники планируют установить памятник животным-жертвам

История о живодерках из Хабаровска потрясла весь мир. До сих пор пользователи интернете обсуждают эту тему. Люди не могут понять, как две молодые девушки могли совершать такие зверства. Об это рассказывает одно из интернет-изданий.Данная история получила огласку после того, как в социальных сетях появились фото и видео издевательств над животными. Необходимо уточнить, что их выкладывали сами убийцы. На фоне этих зверств, местные зоозащитники решили возвести памятник, посвященный жертвам живодерства. Эта идея давно вынашивалась группой. На сегодняшний день уже создан эскиз и собрана необходимая сумма средств. Также зоозащитники решили провести опрос, чтобы узнать, как люди относятся к такой идеи. Голосование они разместили у себя на официальном портале, в нем приняли участие более 800 человек. Большинство людей считают, что такой памятник не нужен, «против» проголосовало 280 человек. Но что касается сторонников идеи, их оказалось не намного меньше, свой голос «за» отдали 269 человек. Они считают, что такой памятник в Хабаровске необходим, так как он покажет любовь горожан к животным. 198 человек предложили отдать собранные деньги в приюты, где живут бездомные домашние животные.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163703-news.html