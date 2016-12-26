Крушение Ту-154: Елизавета Глинка была примером для людей

26 декабря было омрачено ужасной трагедией, которая унесла жизни 92 человек. В Сочи потерпел крушение Ту-154, который летел в Сирию. Помимо военнослужащих, двоих гос.служащих, журналистов и военного ансамбля, который летел дать концерт в честь приближающихся новогодних праздников, в самолете находилась Елизавета Глинка, которая является руководителем и основателем фонда «Справедливая помощь». Об этом сообщают российские издания.Женщина занималась гуманитарной помощью, помогла бездомным и больным детям. Обычно перед наступающими новогодними праздниками в офис, где расположен фонд «Справедливая помощь», который организовала правозащитница, несут одежду, продукты, лекарства. Но в этом году около здания можно увидеть цветы и поминальные свечи, которые до сих пор несут неравнодушные люди. Сказать последние слова благодарности Доктору Лизе идут не только те, кому она помогала, но и незнакомые люди.«Доктор Лиза является для меня иконой, примером. Она показывает, как все мы должны тянуться к доброте. Не знаю на кого теперь можно равняться», — сказал со слезами на глазах мужчина, принесший цветы к ее офису.«Она была святой женщиной, и святой будет на небесах. Подвал, где расположен фонд Глинки, находится во дворе, здесь живут богачи. Как только появился ее фонд, сюда стали приходить бездомные, но ни один из жильцов не жаловался, так как она сумела всех примирить. Все относились терпимо, она умела смягчить сердца», — говорит знакомая доктора.

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