Компания Домофонные системы запустила специализированный интернет-магазин

В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы» представила вниманию покупателей новый профильный интернет-магазин Domofony.ru.
На сайте Домофонные Системы представлен широкий ассортимент аналоговых и IP видеодомофонов, оборудования для видеонаблюдения, переговорных устройств, а также аксессуаров для монтажных работ и установки. Продуманный интерфейс сайта, удобное меню и система поиска, фильтры товаров по типу, производителю, диагонали дисплея и дополнительным функциям помогут с легкостью ориентироваться среди представленных на сайте ассортиментных позиций и их технических характеристик. На сайте можно ознакомиться со свежими новостями компании и актуальной информацией, касающейся технических характеристик оборудования. Информация о наличии и ценах на продукцию своевременно обновляется. Необходимую информацию и консультацию можно получить, воспользовавшись услугой «Онлайн-чат».
«Главная идея создания нашего ресурса — облегчить процедуру поиска необходимого оборудования как для компаний-дилеров, так и для конечных пользователей, а также оптимизировать процесс реализации решений по безопасности для различных видов объектов. — Отмечает руководитель проекта domofony.ru Максим. — Количество людей, которые совершают покупки онлайн, стремительно увеличивается, поэтому требования к обработке запросов и обращений самые высокие. Слаженная работа контактного центра domofony.ru направлена, прежде всего, на предоставление качественной консультации и поддержки покупателя на всем пути консультация-покупка-установка».
Справка о Domofony.ru: Domofony.ru — это интернет проект компании «Домофонные системы». На ресурсе представлено более 400 наименований 12 брендов.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.