В мебельном магазине Советска 4-летняя девочка получила тяжелую травму

По информации, которой со СМИ поделились представители правоохранительных органов, на девочку упал тумба весом в 15 кг. Она была закреплена на высоте около 80 см, при падении она повредила ногу 4-летнего ребенка.Девочка была в мебельном салоне Советска со своей мамой, когда на нее упала тяжелая навесная тумба, крепление которой было осуществлено ненадлежащим образом.Против владелицы магазина открыли уголовное дело по обвинению в оказании услуг, не соответствующих стандартам безопасности и угрожающих жизни и здоровью покупателей.Медики диагностировали у ребенка, пострадавшего в мебельном салоне, закрытый перелом бедра со смещением обломков костей. Девочка находится на лечении в одной из больниц Советска.

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