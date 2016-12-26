В мебельном магазине Советска 4-летняя девочка получила тяжелую травму

Четырехлетняя девочка, которая пришла со своей мамой в мебельный салон Советска, получила тяжелую травму. Против владелицы магазина открыли уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации, которой со СМИ поделились представители правоохранительных органов, на девочку упал тумба весом в 15 кг. Она была закреплена на высоте около 80 см, при падении она повредила ногу 4-летнего ребенка.
Девочка была в мебельном салоне Советска со своей мамой, когда на нее упала тяжелая навесная тумба, крепление которой было осуществлено ненадлежащим образом.
Против владелицы магазина открыли уголовное дело по обвинению в оказании услуг, не соответствующих стандартам безопасности и угрожающих жизни и здоровью покупателей.
Медики диагностировали у ребенка, пострадавшего в мебельном салоне, закрытый перелом бедра со смещением обломков костей. Девочка находится на лечении в одной из больниц Советска. Автор: Погорелова Анастасия
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