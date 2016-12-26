В Украине бездомный пёс два дня грел свою раненую подругу на рельсах

В Украине бездомный пёс два дня не бросал свою раненую подругу, он грел её на рельсах. Собак сняли на видео, которое затем появилось в Сети.
Пользователь Facebook Денис Малафеев добавил на своей странице видео о героическом поступке животного. По словам автора, пёс не подпускал людей, опасаясь за свою раненую подругу. Поэтому ей долго не могли оказать помощь. Четвероногого героя не пугали и проходящие мимо поезда, когда они приближались, пёс закрывал подругу своим телом, и ждал, пока состав промчится над ними. По словам Малафеева, такой поступок собаки можно назвать как угодно: любовью, преданностью, верностью, но в любом случае людям стоит поучиться у него, ведь не все способны на такое.
Спустя два дня пёс доверился людям, и его подруге была оказана помощь, сейчас обе собаки в безопасности, их приютили новые хозяева. Автор: Кравченко Алена
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