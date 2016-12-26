СБУ допросила Надежду Савченко

Сегодня, 26 декабря, руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая ранее была осуждена в России по делу об убийстве репортеров в Донбассе и помилована российским лидером Владимиром Путиным, был допрошена Службой безопасности Украины по делу о деятельности ДНР и ЛНР после ее переговоров с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса.
Напомним, что на Украине разгорелся скандал из-за того, что 7 декабря текущего года Надежда Савченко посетила с визитом белорусскую столицу, где она встретилась с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Через какое-то время нардеп сообщил, что в ходе встречи в Минске она видела людей, с которыми следует вести переговоры, а не врагов. Большинство депутатов Верховной рады осудили Надежду Савченко за встречу с лидерами ополчения. Через какое-то время Надежда Савченко была исключена в украинском парламенте из фракции «Батькивщина», но не лишена мандата. В данный момент Надежда Савченко является внефракционным депутатом. 22 декабря решением Верховной рады Украины она была исключена из украинской делегации ПАСЕ.
Василий Грицак уточнил, что после проведенной встречи Надежда Савченко была приглашена в Службу безопасности страны, где она давала свои показания по делу, касающемуся факта деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР.
Глава СБУ подчеркнул, что не считает нормальным то, что депутат Верховной рады, член комитета по обороне и безопасности, бывший член ПАСЕ на территории третьего государства проводит встречу, которая состоялась при выключенных мобильных телефонах с соблюдением всех требований конспирации.
По материалам РИА Новости
Фото РИА Новости
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