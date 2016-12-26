СБУ допросила Надежду Савченко



Сегодня, 26 декабря, руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая ранее была осуждена в России по делу об убийстве репортеров в Донбассе и помилована российским лидером Владимиром Путиным, был допрошена Службой безопасности Украины по делу о деятельности ДНР и ЛНР после ее переговоров с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса.





Напомним, что на Украине разгорелся скандал из-за того, что 7 декабря текущего года Надежда Савченко посетила с визитом белорусскую столицу, где она встретилась с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Через какое-то время нардеп сообщил, что в ходе встречи в Минске она видела людей, с которыми следует вести переговоры, а не врагов. Большинство депутатов Верховной рады осудили Надежду Савченко за встречу с лидерами ополчения. Через какое-то время Надежда Савченко была исключена в украинском парламенте из фракции «Батькивщина», но не лишена мандата. В данный момент Надежда Савченко является внефракционным депутатом. 22 декабря решением Верховной рады Украины она была исключена из украинской делегации ПАСЕ.Василий Грицак уточнил, что после проведенной встречи Надежда Савченко была приглашена в Службу безопасности страны, где она давала свои показания по делу, касающемуся факта деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР.Глава СБУ подчеркнул, что не считает нормальным то, что депутат Верховной рады, член комитета по обороне и безопасности, бывший член ПАСЕ на территории третьего государства проводит встречу, которая состоялась при выключенных мобильных телефонах с соблюдением всех требований конспирации.По материалам РИА НовостиФото РИА НовостиТакже можете посмотреть все новости Украины за сегодняЭксклюзивно для Правда-ТВ

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