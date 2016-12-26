Великобритания увеличит число авиаударов по террористам в Сирии в 2017 году

Сегодня, 26 декабря, издание Telegraph сообщило, что ВВС Великобритании планируют увеличить число авиаударов по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, деятельность группировки запрещена на российской территории) в Сирии.
Сообщается, что в текущем году британскими ВВС было нанесено 347 авиаударов в Ираке и 60 – в Сирии. Издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах Великобритании отмечает, что в следующем году Британия сделает упор на свои действия на территории Сирии.
Источник отметил, что британские власти рассчитывают, что Мосул будет освобожден весной 2017 года, что даст возможность начать наступление на сирийской территории.
Как подчеркнул источник, Ракка является столицей халифата. По этой причине британские власти намерены расширить тренировки Демократических сил Сирии, а также усилить оказание поддержки с воздуха военной операции в данном городе. Кроме этого, власти Великобритании уверены в необходимости ведения диалога с Россией.
Напомним, что Ракка считается «столицей» террористов «Исламского государства» в Сирии и вторым оплотом боевиков в регионе после иракского города Мосула.
Ракка, население которой насчитывает порядка 300 тысяч человек, была захвачена в 2013 году. На сегодняшний день продолжается военная операция вооруженных сил сирийской оппозиции по блокированию и освобождению этого города.
По материалам РИА Новости
Фото Flickr
Эксклюзивно для Правда-ТВ
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163560-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.