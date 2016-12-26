Что приготовить на Новый год 2017, рецепты салатов и закусок: лучшие простые рецепты с морепродуктами

Что приготовить на Новый год 2017, рецепты салатов и закусок: русская традиция в накрытии столов является, казалось бы, просто непоколебимой. Всякий большой праздник обязательно сопровождается столами, забитыми до отказа. Однако в последнее время новое поколение граждан начало отходить от этой, на первый взгляд, приятной традиции. Новый 2017 год должен стать переломным моментом в этом плане. Петух очень любит простоту, и не будет требовать много пищи на столе. Поэтому хозяйкам стоит принять во внимание, что готовиться в этот раз слишком тщательно не стоит.
Как поговаривают, главным трендом праздничного стола в этом году станут морские продукты – рыба, креветки, кальмары и крабы, морская капуста и другие «не традиционные» для России продукты.
Как бы не было удивительно для многих россиян, салаты и закуски могут полноценно заменить сытные блюда из мяса и картошки. В качестве закуски можно приготовить просты канапе с сыром, помидорами черри и креветками.
Салат из кальмара или тех же креветок с оливками, овощами и легкой заправкой – отличный и, к тому же, сытный альтернативный вариант оливье. А натуральное мясо краба или мидии можно использовать как основу для салата из капусты, моркови и других овощей.
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