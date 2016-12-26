В каком цвете встречать 2017 год Петуха: какие цвета предпочитает символ года

В каком цвете встречать 2017 год Петуха: год Огненного Петуха у многих ассоциируется с красным цветом. И это верно. Однако стоит уточнить, что не только красный цвет ассоциируется с Петухом. Да и огонь бывает даже зеленым и синим. В общем, цветовых ограничений в выборе одежды на новогоднюю ночь практически не будет. Наряжаться приемлемо в разнообразные цвета. Желательно только, чтобы наряды были однотонными. Петухи не переносят других животных. Потому, если, к примеру, Вы решили нарядиться в тигровое платье или платье цвета зебры, лучше пересмотрите свой стиль. Ведь с другими живыми существами петухи не только не дружат, но и часто становятся их жертвами.
Как бы там ни было, самым популярным трендом Нового года станет красный цвет. Красный постепенно вернул себя утраченные позиции в мире моды. Поэтому одевать на новогоднюю вечеринку красные платья или блузки будет актуально и правильно.
Но если Вы решили выделиться и одеться в черное или серое – это ошибкой не будет. Не будет ошибкой и нарядиться в золотистый, зеленый, синий или розовый цвет.
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