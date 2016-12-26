В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха: что должно быть на столе, что приготовить

До наступления Нового года остается несколько дней. В большинстве своем россияне с нетерпением ожидают новогодних праздников, которые, как они надеются, принесут им много положительных эмоций, которые сохранятся на протяжении всего 2017 года.Хозяйки в предновогодние дни продумывают последние детали праздничного стола, а также выбирают наряды, в которых они будут встречать праздник. Мужчины, ежели затрагивать последний аспект, не являются исключением. Представители сильной половины человечества также живо интересуются вопросом о том, в чем встречать Новый 2017 год. Особенно актуальными данные вопросы являются в контексте обсуждения символа будущего года - Огненного Петуха, которому многие стараются угодить.Основными цветами Нового 2017 года станут красный, огненный, оранжевый и желтый. Вместе с этим можно обратиться к помощи и таких цветов, как золотой, алый, розовый, бордовый.Огненного Петуха непременно порадуют яркие женские наряды с несимметричным кроем. При этом не рекомендуется слишком увлекаться аксессуарами. Подчеркните свой образ лаконичным браслетом, крупными серьгами или стильным поясом. Однако не следует украшать себя как новогоднюю елку.Мужчинам рекомендуется отойти от небрежного образа, отдав предпочтение строгим и элегантным костюмам. Праздничную нотку непременно внесет яркий галстук или платок, торчащий из кармана пиджака.Символ 2017 года - птица домашняя и безобидная, поэтому не стоит выбирать наряды с хищным рисунком, например, с леопардом или тигром. Также стоит отказаться от перьев и меха. Лучше разбавить наряд "ювелиркой" или бижутерией, благо, сейчас дизайнеры делают ее чуть ли не красивей настоящего золота.Хозяином Нового 2017 года является Огненный Петух. Данный символ отличается своеобразным нравом - он заядлый семьянин и домосед. Он предпочитает лёгкость и простоту. Астрологи советуют на этот Новый год не сильно экспериментировать с новыми блюдами, сделав упор на традиционные и давно знакомые продукты.По центру стола необходимо поставить корзину с фруктами и другие лакомства, которые предпочитает хозяин года - семечки и орехи.На новогодний стол лучше не подавать курицу, дабы не обрести гнев символа года. Ее с успехом заменит утка или гусь. Также можно приготовить свинину, говядину, баранину, а также любые овощные и мучные блюда.После обильного ужина десерт должен быть легким. Например, можно подать пахлаву, печенье с семечками, козинаки, мороженое, мусс или желе.Обязательно украсьте стол незаменимым новогодним атрибутом - мандаринами и апельсинами или, по желанию, другими фруктами ярких цветов - их красочность и приятный аромат не только создадут нужную атмосферу, но и помогут добиться благосклонности Огненного Петуха.Все еще сомневаетесь в том, что приготовить на Новый год-2017, и запутались в безграничном выборе новогодних рецептов? Выход один - смело отходите от традиций, запасайтесь фантазией и вдохновением, после чего приступайте к кулинарному процессу. И тогда ваш новогодний стол станет по-настоящему волшебным и запоминающимся.

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