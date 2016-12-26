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Захарова рассказала, почему Киев обрадовался трагедии с Ту-154

Захарова рассказала, почему Киев обрадовался трагедии с Ту-154
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о неадекватной реакции властей Украины, которая включала в себя радость по поводу трагедии с крушением самолета Ту-154 в акватории Черного моря вчера, 25 декабря.

"Мы очень хорошо понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели российских военнослужащих, и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы", - написала в интернете представитель российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом она прокомментировала заявления некоторых украинских чиновников и политиков, которые с помощью откровенно издевательских тезисов говорили о случившемся горе. Например, советник президента Украины Юрий Бирюков выразил желание принести к российскому посольству в Киеву бутылочку с настойкой "Боярышник", тогда как его позицию совершенно не разделили рядовые киевляне. В большинстве своем они несли к зданию дипмиссии свечи и цветы в память о погибших россиянах.

Кроме того, Мария Захарова опубликовала эмоциональный комментарий на скандальную публикацию Божены Рынской, поглумившейся над гибелью журналистов в авиакатастрофе. Захарова вспомнила слова доктора Лизы о том, что нужно уметь договариваться, но отметила, что с "глумящимися на крови" договариваться бесполезно.

"Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего. А оно должно быть! Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодёрством. Не марайтесь об эту грязь. Мы страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила доктор Лиза: надо уметь договариваться. И мы договоримся. А с теми, кто говорит: "Хорошо, что сдохли", - договориться нельзя. Мёртвые души не договороспособны", - написала Захарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что блогер Божена Рынска представила на своей страничке сообщение, в котором оскорбила погибших в авиакатастрофе сотрудников телеканала НТВ, порадовавшись их гибели. Представители Союза журналистов России назвали пост светской обозревательницы верхом цинизма., а общественный деятель Мария Катасонова заявила на Рынскую в СКР. Теперь журналистке грозит уголовное преследование по статье 282 УК РФ.

Самолет Минобороны России Ту-154 разбился, едва взлетев с аэродрома Адлера рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, девять журналистов российских телеканалов, а также 64 артиста Ансамбля песни и пляски ВС РФ им. Александрова, двое федеральных служащих и военные. Все они погибли.


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