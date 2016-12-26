Гонконгский грипп, когда будет эпидемия в России: симптомы заболевания, как не заразиться

Гонконгский грипп, который еще не успел проявить себя в России в полной мере, все-таки остается в центре внимания общественности. Граждане хотят знать подробности об этом недуге в том контексте, что пик заболеваемости, судя по прогнозам, придется на начало следующего года.Первые тревожные нотки о подобном заболевании стали появляться в нашей стране в начале декабря, когда в целом ряде регионов отмечался рост заболеваемости гриппом. В частности, вирус уже успел подобраться к Центральной России и Калининградской области. В Минздраве отмечают, что едва ли не каждую неделю растет количество крупных городов, в которых наблюдается превышение эпидемиологического порога. Зачастую он увеличивается почти в три раза.Несколько дней назад в нашей стране был зафиксирован первый случай смерти от гриппа. Речь идет о мужчине из Санкт-Петербурга, который работал дальнобойщиком и приехал из Москвы. Говорить конкретно о какой-то разновидности гриппа пока рано. Специалисты вскоре должны вынести свой вердикт. Не исключено, что речь идет именно о гонконгском гриппе.На сегодняшний день существует множество способов борьбы с опасным заболеванием. Конечно же, самым лучшим из них является вакцинация, но в нынешних реалиях, когда уже свирепствует эпидемия гриппа, делать прививку не только неэффективно, но и опасно для здоровья. По этой причине людям, которые боятся заразиться гонконгским гриппом, следует предпринимать меры профилактики и прислушиваться к советам специалистов.В том случае, если вы подозреваете, что заболели какой-либо разновидностью гриппа, то следует не медлить и сразу же проконсультироваться с врачом. Именно специалист сможет прописать эффективные методы лечения, а в отдельных случаях - настоит на госпитализации, благодаря которой можно будет избежать тяжелых осложнений, а также не заразить родных и близких.Определить гонконгский грипп на самом деле не так тяжело, как может показаться на первый взгляд. Нужно обращать внимание на такой момент, как резкое начало недуга - буквально в течение двух часов, что сопровождается неимоверными данными о температуре. Кроме этого нарушается ритм дыхания и появляются значительные боли в области грудной клетки. Кашель может быть с мокротой ржавого цвета. Подобные симптомы уже являются следствием вовсе не гонконгского гриппа, а пневмонии, лечить которую крайне сложно даже в условиях стационара.Мерами профилактики гриппа является проветривание квартиры, влажная уборка, хороший сон и потребление в пищу больше фруктов с овощами. Чего уж говорить о таких известных мерах, как избегание людных мест и использование медицинской маски в общественных местах.

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