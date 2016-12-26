Когда откроют Египет: новости сегодня, 26 декабря, для россиян

Восстановление авиационного сообщения между Россией и Египтом должно произойти в начале следующего года. Однако этот срок является предварительным, потому что никто на сегодняшний день не обладает уверенностью в этом вопросе.Ожидается, что египетские авиационные власти полностью устранят огрехи в системах безопасности аэропортов в первом квартале 2017 года. После того, как российские специалисты выдадут положительное заключение, можно будет рассчитывать на открытие "страны пирамид" для отечественных туристов. Последние, к слову сказать, уже заждались того момента, когда им будет вновь доступен Египет. Ведь эта страна остается невероятно привлекательной не только из-за своей доступности в плане цены, но еще и в контексте предоставления высокого уровня сервиса.Пару недель назад, что характерно, Всемирная туристская организация рекомендует всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, "немедленно" снять его, поскольку "эти ограничения еще больше "увеличивают страдания страны, пережившей террористический акт".На сегодняшний день можно в очередной раз констатировать, что Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе расследования эксперты пришли к выводу, что на борт воздушного судна злоумышленники пронесли самодельное взрывное устройство.

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