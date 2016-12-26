Пенсии в 2017 году в России: индексация для военных, когда и насколько повысят пенсии для работающих и неработающих

Российские граждане, получающие от государства пенсии, искренне надеются, что в наступающем 2017 году страна избавится от потрясений, которые имели место быть в пенсионной системе в 2016-м.Свои надежды они возлагают и на восстанавливающийся процесс повышения пенсионных выплат с помощью индексаций. К слову сказать, в сентябре текущего года власти РФ отказались от индексации, заменив ее на январскую единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Это решение вызвало бурные негодования со стороны пенсионеров, потому что они осознали, что в подобной ситуации, ежели рассматривать долгосрочную перспективу, они потеряют в размере повышения.Из последних новостей, так или иначе связанных с пенсионным обеспечением россиян, следует выделить тот аспект, что сразу два комитета Госдумы выступили с рекомендаций к правительству о надобности вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают официальную трудовую деятельность. По этому поводу, в частности, высказались комитеты Думы по труду и экономической политике.Если говорить конкретнее, то первый написал об этом в заключении на проект бюджета Пенсионного фонда на 2017-2019 годы, второй - в заключении на проект федерального бюджета на ближайшие три года (оба документа опубликованы в думской базе законопроектов). Комитет по экономической политике заступился за работающих пенсионеров, чьи зарплаты не превышают 12 тысяч рублей (это даже меньше средней по России пенсии по старости, которая в 2016 году составляет около 13 тысяч рублей).Помимо этого, депутаты рекомендовали правительству внимательным образом рассмотреть возможность повышения пенсии на величину инфляции, как это предусмотрено для тех граждан, которые уже не работают. "Бюджетная и налоговая политика должны быть вовлечены в процесс повышения качества человеческого капитала, учитывать интересы социально незащищенных слоев населения", - сказано в заключении комитета.В свою очередь комитет по труду обращает к властям с призывом о возвращении ежегодной индексации пенсий всем работающим пенсионерам, которые получают страховые пенсии. Рекомендацию депутаты мотивируют "сложившейся социально-экономической ситуацией в стране". Правительство РФ отказалось от индексации пенсий неработающим пенсионерам в сентябре 2016 года, заменив стандартную процедуру на новшество в виде разовой выплате, которая пройдет в январе 2017 года. Ее размер - пять тысяч рублей. И если сначала отечественные пенсионеры обрадовались единовременной выплате, то затем, подсчитав, осознали, что процесс индексации приносит им куда более выгодный в материальном плане эффект.В 2017 году следует ожидать существенных изменений в индексации военных пенсий, их планируется проиндексировать в полном объеме. В бюджете РФ плановая индексаций военных пенсий заложена в размере 2%, дополнительно проводится увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Такие мероприятия обычно делают посередине зимы и осенью, то есть, дважды в год. Военные пенсионеры могут либо работать по гражданской специальности, либо не заниматься трудовой деятельностью, обходясь военной пенсией.Военные пенсии в ближайшее время будут подвергнуты некоторым изменениям. При расчетах суммы пенсионной выплаты нужно знать, сколько получал служащий в последние годы. Учитывают пятилетку стажа. Дополнительно можно рассчитывать на надбавку по службе. Это однозначно хорошо. К тому же уже с первого числа следующего года ожидается повышение пенсионного пособия, плюс 1-2% к прежней сумме, если не рассматривать премиальные и доплаты.Таким образом, к настоящему моменту времени известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России вырастут. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть. Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.

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