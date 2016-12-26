В чем встречать и что готовить на год Петуха 2017: что должно быть на праздничном столе, как встречать Новый год 2017

Совсем мало времени остается до наступления столь долгожданного праздника, как Новый год. Это означает, что подготовка к нему выходит на финишную прямую. Сейчас важно окончательно определиться с сервировкой стола, а также выбрать те варианты одежды, которые по душе именно вам для встречи праздника.Несмотря на то обстоятельство, что Петух по восточному календарю возьмет бразды правления в свои руки только лишь в конце января, в России об этом предпочитают забывать и начинают чествовать новый символ в ночь с 31 декабря на 1 января. Как известно, новогодний стол является крайне важным атрибутом для проведения полноценного праздника. Так уж повелось в нашей стране, что праздничному столу уделяется максимальное внимание. В целом же Новый год для россиян - это самый любимый и долгожданный праздник, который для многих является некой надеждой на счастливую жизнь в дальнейшем.Наступающий год пройдет под знаком Огненного Петуха, цвет которого определяется сулит бурные перемены, неожиданные повороты и что-то новое. Стихией 2017 года станет огонь, который олицетворяет красный цвет, а вместе с этим еще и силу, энергию, мощь, движение, лидерство, обновление. Именно эти качества будут актуальными у людей на протяжении всего следующего года.Таким образом, в процессе выбора одежды для встречи праздника лучше всего опираться на предпочтения символа года. Огненный Петух очень хорошо относится красному, рубиновому, карминовому, алому, рыжему, золотому, багровому, малиновому цветам, с которыми можно сочетать черный (глубокий цвет сажи), блестящий белый, перламутровый, поэтому именно в этих цветах одежды и следует встречать год огненного Петуха. Кроме этого, эти цвета будут уместны в новогоднем интерьере и при выборе одежды и наряда на новогоднюю ночь. Для тех, кто не желает прогревать официального, любящего классику и чопорность Петуха, следует воздержаться от земляных и болотных оттенков, также ему будут не по нраву горчичный, телесный, серый или бледно-голубой цвет, а также желтовато-зеленые оттенки.В процессе выбора цвета избегайте пассивных или же, наоборот, очень эксцентричных смесей. Пусть ваш образ (или интерьер) заполнится благородными огненными оттенками красного, который в сочетании с богатым золотым, новогодним белым и официальным чёрным создадут идеальный вариант для празднования Нового 2017 года.Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января - единственное время в году, когда любой макияж не будет казаться чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие глаза, не отказывайте себе в удовольствии накрасить губы красной или бордовой помадой. Идеальным выбором будет красное платье и хорошо, если оно будет коротким. Подчеркнуть образ помогут золотые аксессуары в виде клатча или пояса.Во-первых, это блюда, содержащие лакомства для птиц: пшеницу, рис, различные крупы, кукурузу. Будут уместны пельмени с мясной начинкой, канапе с различными видами хлеба, сыра, колбасы, овощей, с рыбой, креветками и другими дарами моря. К месту будет пицца - как самодельная, так и готовая.Новогодние салаты тоже должны быть не с курицей, а с другими видами мяса, а также с колбасой, рыбой, морепродуктами и т.д. Ну, а чтобы Огненный петух проникся к вам благоволением, посыпьте выставленные на новогодний стол салаты мелкими сухариками.Блюда из рыбы и мяса понравятся Огненному петуху, особенно если вы украсите их овощами ярких цветов: перцем, морковью, помидорами. Уместна и красная икра, особенно на бутербродах.Чем больше фруктов и овощей на новогоднем столе и чем они ярче, тем лучше. Поскольку торопящийся к нам тотемный Петух - огненно-красный, на праздничном столе особенно уместно присутствие фруктов и овощей красного и оранжевого цветов. Это могут быть фаршированные красные перцы или помидоры, а также любые яркие овощные салаты. К месту придутся и фигурки петушков, вырезанные из моркови и свеклы, чтобы украсить блюда и стол. Из фруктов Огненному петуху понравятся красные яблоки и виноград, а также апельсины и неизменные новогодние мандарины.

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