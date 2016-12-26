Какой праздник сегодня: 26 декабря отмечается несколько праздников

Каждый день в России и за рубежом отмечается тот или иной праздник. Зачастую можно выделить сразу несколько памятных моментов. Сегодняшний день, 26 декабря, не является исключением, хоть страна и погрузилась в общенациональный траур из-за крушения Ту-154 в Сочи.Значимых для России праздников сегодня не наблюдается. Тем не менее, выделим те, которые широко отмечаются в других странах: День подарков, отмечаемый на следующий же день после Рождества. В свою очередь Словения отмечает День независимости и единства. Католическая церковь отмечает сегодня День святого Стефана.В понедельник, 26 декабря, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде отмечается День подарков. Праздник начался с обычая вручать деньги и подарки людям более низкого социального положения. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах.Сразу после католического Рождества в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций принято отмечать День подарков, или Boxing Day. Этот праздник приходится на 26 декабря.В переводе с английского Boxing Day дословно обозначает День коробок. То есть, это день когда принято дарить подарки в ярких красочных коробках. В Англии это выходной день и одна из добрых католических рождественских традиций.В России же пока этот праздник еще массово не прижился, и многие даже не знают о нем. Как бы то ни было, День подарков - это еще один хороший повод порадовать близких и родных. Ведь подарок может быть и просто символическим. Главное - внимание.26 декабря в Словении празднуется День независимости и единства (словен. Dan samostojnosti in enotnosti). Это праздник является государственным в стране и учрежден в память об официальном оглашении результатов референдума 1990 года о независимости Словении.23 декабря 1990 года в стране состоялся референдум, основной вопрос которого был поставлен следующим образом: «Быть ли Словении суверенным и независимым государством?». Результаты референдума были официально оглашены 26 декабря 1990 года.Примерно 95% граждан Словении, принявших участие в референдуме, ответили положительно. Всего проголосовало 93,2% граждан (имеющих право голоса). Таким образом, около 88,5% всех граждан Словении проголосовали за независимость своей страны.Эта дата считается официальным днем выхода Словении из состава Югославии и начала ее существования как независимого государства. До сентября 2005 года праздник назывался Днем независимости, но с принятием нового закона о праздниках и нерабочих днях, название дополнилось словом «единство», поскольку в те дни словенцы показали беспрецедентную в своей истории меру народного единения.Сегодня вся Словения погружается в праздничное настроение, что сопровождается массовыми гуляньями и общим задором. Люди объединяются вокруг сегодняшней даты.День святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества.Первый христианский мученик, архидиакон Стефан (St. Stephen), был одним из семи апостолов, избранных апостолом Петром для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть (Стефана забили камнями) приблизительно в 34 году новой эры.Стефан был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. По выражению Астерия, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».В средние века в сельской местности Великобритании в день Святого Стефана принято было пускать кровь домашним животным. Люди верили, что такой ритуал очень хорошо отражается на здоровье животных и сохраняет их жизненную силу во время тяжелой работы. Некоторые старые люди тоже пускали себе кровь, чтобы сохранить здоровье на весь грядущий год. До самого конца 19 века в Уэльсе мужчины огромными связками колючего падуба хлестали голые руки и ноги своих женщин. Они делали это до тех пор, пока не появлялась кровь. А в Монтгомершире связками падуба били того, кто позже всех вставал в день Святого Стефана.К счастью, в современной Англии 26 декабря принято только лишь дарить подарки своим близким и ходить в гости к соседям, друзьям и родственникам.

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