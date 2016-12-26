Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 26.12.2016

Гороскоп на сегодняшний день, 26 декабря 2016 года, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: Скорпионам потребуется проявить деловую хватку и сообразительность. Львы же сегодня согласятся на решение неординарной задачи. Водолеи не будут пасовать перед трудностями, а конечный результат их порадует.В последний понедельник нынешнего года у представителей данного знака Зодиака будет достаточно времени для того, чтобы привести в порядок дела как по дому, так и на работе.Тельцов может посетить дух авантюризма. Возможно, вас соблазнит чужой пример, или поманит оригинальный шанс. Роль «искателя приключений» будет весьма заманчивой, а при соответствующем настрое и подготовке, результативной.Какое бы решение ни потребовалось принять в понедельник Близнецам, это вряд ли получится: им будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор.Понедельник – ваш день. Для кого-то это будет последним в году трудным первым днём новой рабочей недели, но только не для представителей водной стихии! У них все получается, к ним все прислушиваются, они буквально впереди планеты всей.Перед Львами жизнь может поставить неординарную задачу, которую не решить стандартными средствами. Конечный итог обещает быть отличным, но путь к успеху будет извилистым.Звезды советуют Деве не пренебрегать своим чувством долга. В понедельник – день, когда ей стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.Начинать новую жизнь в последний понедельник уходящего года - это весьма интересно. Ещё звёздам очень интересно, чем вам не угодили все остальные понедельники, и почему нужно было тянуть именно до этого дня.Скорпионов день заставит проявить сообразительность, изворотливость, деловую хватку. Может потребоваться физическая гибкость, умение быстро перестраивать планы, корректировать курс.В понедельник Стрелец будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать.Вы умудритесь поссориться с любимым человеком по какому-то совершенно пустячному поводу, вроде цвета скатерти на новогоднем столе. И ссора будет серьёзной.Водолеи сегодня не склонны пасовать перед трудностями и уже поэтому выигрывают. Большинство представителей знака с энтузиазмом примется решать возникшие задачи, невзирая на их внезапность и степень сложности.В понедельник в любом деле лучший вариант действий для Рыб – тот, который проверен опытом, временем и ими самими. Звезды склоняют их мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся.

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