«Татфонбанк» последние новости на сегодня: оглашены банки-агенты, которые займутся страховыми выплатами

С завтрашнего дня ожидается начало выплат вкладчикам, которые являются клиентами «Татфондбанка». Для этого были задействованы банки-агенты. Об этом сообщают российские издания. Для получения выплат необходимо обратиться в банки-агенты, предоставить паспорт и заполнить специальную форму. Стоит отметить, что размер выплат составляет 100%, в том числе и проценты. Такими организациями выбраны: «Сбербанк», «АК БАРС», «Россельхозбанк», «ФК Открытие».Необходимо уточнить, что проблемы данной кредитной организации повлекли за собой проблемы и у других банков. Так, крупная организация Татарстана «Интехбанк» также оказалась в непростой ситуации, выход из которой будет очень непростым. Конкретно об обстановке в банке не сообщается официально, но многие эксперты утверждают, что уже сейчас банк переживает кризис. ЦБ принял решение мораторий на выплату страховки. Фактически уже сейчас можно признать банкротство банка, он не имеет возможности удовлетворить финансовые запросы клиентов. О проблемах организации стало известно в начале текущего года, когда руководство ограничило операции. Через 4 дня по отношению к организации ввели временную администрацию. На сегодняшний день ЦБ ищет банки-агенты, которые смогут погасить задолженность клиентам.Также стало известно, что сотрудники кредитной организации «Татфондбанка» уже начали поиск новой работы, они не верят в положительный исход для банка.

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