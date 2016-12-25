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Хабаровские живодерки последние новости: РФ будет искоренять «скотское» отношение к животным

Хабаровские живодерки последние новости: РФ будет искоренять «скотское» отношение к животным


Недавно глава РФ дал пресс-конференцию, на которой была затронута тема живодерок из Хабаровска. Журналистов интересовала возможность введения должности уполномоченного по правам животных. Об этом сообщают российские издания.

На этот вопрос Путин заявил, что такой должности в РФ вводиться не будет, но есть предложение по ужесточению норм регулирования. Президент заявил, что мог бы поддержать данные предложения, но считает, что все должно быть в рамках разумного.

«Во время разговора о правах собственников животных, я проинформировал о том, что нам нужно брать в учет принципы гуманизма по отношению к животным. Также я имел в виду и бездомных животных», — говорит президент.

Путин считает, что в России необходимо ужесточить наказания за жестокое обращение с животными. Напомним, осенью разгорелся скандал, когда в социальных сетях появились фото и видео девушек, которые убивали животных, а перед этим издевались над ними. Стоит отметить, что животных они брали не только бездомных, но и с приюта. Против девушек возбуждено уголовное дело. Пользователи интернета создали флешмоб, чтобы живодерок наказали. Для флешмоба люди выкладывают фото со своими животными. Также возмущенные жители РФ создавали петиции, где требовали арестовать девушек и уволить отца одной из них, который работает в вооруженных силах России.


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