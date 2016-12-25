Когда откроют Египет: последние новости для российских туристов на сегодня, 25 декабря

Ситуация с возобновлением полетов из России в Египет остается весьма тяжелой. Никто не берется с уверенностью предсказывать, когда это произойдет и будут ли какие-то ограничения для россиян на полеты в "страну пирамид" в будущем.Ожидается, что власти нашей страны смогут одобрить восстановление авиационного сообщения между Россией и Египтом в первом квартале 2017 года. Произойдет, впрочем, это только после того, как египтяне устранят все огрехи в системах безопасности своих аэропортов. На сегодняшний день работа в этом направлении выполнена на 80 процентов.Тем временем, Всемирная туристская организация рекомендует всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, "немедленно" снять его, поскольку "эти ограничения еще больше "увеличивают страдания страны, пережившей террористический акт".Вместе с этим подсчитано, что после крушения российского самолета на Синайском полуострове в октябре 2015 года, количество туристов в Египет в 2016 году понизилось на 50 процентов, если сравнивать этот показатель с предыдущим годом. Падение туристического потока в основном связано с отсутствием российских туристов на курортах страны - на 64,5 процентных пункта.Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту российского лайнера, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе следствия было установлено, что на борту воздушного судна один из сотрудников египетского аэропорта пронес самодельное взрывное устройство, которое сработало через несколько минут после взлета.

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