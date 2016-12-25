В чем встречать и что готовить на год Петуха 2017: что должно быть на столе, как встречать Новый год 2017

До наступления Нового года 2017 остается совсем чуть-чуть времени, что подразумевает усиленную подготовку россиян к главному зимнему празднику. В этой связи актуальными являются вопросы о том, что должно быть на новогоднем столе, а также что надеть и каким образом встречать Новый год.Несмотря на то обстоятельство, что Петух по восточному календарю возьмет бразды правления в свои руки только лишь в конце января, в России об этом предпочитают забывать и начинают чествовать новый символ в ночь с 31 декабря на 1 января. Как известно, новогодний стол является крайне важным атрибутом для проведения полноценного праздника. Так уж повелось в нашей стране, что праздничному столу уделяется максимальное внимание. В целом же Новый год для россиян - это самый любимый и долгожданный праздник, который для многих является некой надеждой на счастливую жизнь в дальнейшем.Учитывая то, что наступает год Огненного Петуха, можно подойти к приготовлению с творчеством и приятно порадовать хозяина наступающего года. Есть масса вариантов вкусных и интересно оформленных салатов и закусок. Так к примеру, можно подать салат под названием "Петушок". В состав которого входит: 4 отваренных яйца, 2 вареных окорочка, сыр, соленый огурец и морковка, все покрыто майонезом и украшено маслиной и болгарским перцем.Кроме этого, на стол можно подать и традиционный салат оливье, состав которого пересказывать уже не имеет никакого смысла, так как его знают почти все. Следует лишь уточнить необычный вариант сервировки: на тарелку поставить стакан, аккуратно накладывать салат по краям, после стакан убрать, а сам салат украсить петрушкой, кукурузой и кубиками моркови.Вместе с этим уточним, что подобное необычное оформление салатов не только удивит ваших гостей, но еще и позволит, например, детям, куда активнее уминать праздничные блюда.Какой же Новый год без алкогольных напитков? Такова уж традиция нашей страны. Для встречи года Петуха лучше всего подойдут коктейли. Каждая хозяйка приготовит их по своему вкусу, главное, чтобы было красиво и всем понравилось. Безусловно, главное для встречи Нового года - это отличное настроение и хорошая компания. Тогда весь год пройдет на мажорной ноте, а его символ будет способствовать исполнению самых смелых желаний.Как уже отмечалось ранее, 2017 год пройдет под знаком Петуха, цвет которого определяется стихией, управляющей годом вместе с его покровителем. В 2017 году такой управляющей стихией станет огонь, олицетворяющий красный цвет, силу, мощь, энергию, движение, обновление и лидерство, которые в сочетании с честолюбивым нравом самого представителя знака наполнят год большими перспективами и множеством жизнеопределяющих моментов.Огненный Петух очень хорошо относится красному, рубиновому, карминовому, алому, рыжему, золотому, багровому, малиновому цветам, с которыми можно сочетать черный (глубокий цвет сажи), блестящий белый, перламутровый, поэтому именно в этих цветах одежды и следует встречать год огненного Петуха. Кроме этого, эти цвета будут уместны в новогоднем интерьере и при выборе одежды и наряда на новогоднюю ночь. Для тех, кто не желает прогревать официального, любящего классику и чопорность Петуха, следует воздержаться от земляных и болотных оттенков, также ему будут не по нраву горчичный, телесный, серый или бледно-голубой цвет, а также желтовато-зеленые оттенки.В процессе выбора цвета избегайте пассивных или же, наоборот, очень эксцентричных смесей. Пусть ваш образ (или интерьер) заполнится благородными огненными оттенками красного, который в сочетании с богатым золотым, новогодним белым и официальным чёрным создадут идеальный вариант для празднования Нового 2017 года.Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января - единственное время в году, когда любой макияж не будет казаться чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие глаза, не отказывайте себе в удовольствии накрасить губы красной или бордовой помадой. Идеальным выбором будет красное платье и хорошо, если оно будет коротким. Подчеркнуть образ помогут золотые аксессуары в виде клатча или пояса.

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