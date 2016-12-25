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Гонконгский грипп: какие симптомы, лечение, как не заболеть, профилактика

Гонконгский грипп: какие симптомы, лечение, как не заболеть, профилактика
Гонконгский грипп, пик эпидемии которого придется на начало следующего года, уже сейчас заставляет россиян тревожным образом глядеть на статистику заболеваемости, особенно в контексте тяжелых осложнений.

Специалисты заявляют, что готовиться к эпидемии нужно заблаговременно. Меры профилактики никто не отменял. Населению объясняют, как не заразиться гонконгским гриппом, а также каким образом производить лечение и вообще - что нужно знать о новой разновидности гриппа, которая пришла на смену так называемому свиному.

Симптомы гонконгского гриппа

Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Основные симптомы:

— Повышенная температура, вплоть до 40 градусов, которую не удается победить три-четыре дня;

— Одышка, тошнота, постоянные головные боли;

— Ухудшения после некоторого улучшения;

— Температура тела настолько высокая, что не спасают такие популярные препараты, как Ибупрофен и Парацетамол

— Сухой кашель, который осложняется тем, что дышать становится с каждым днем все труднее.

Гонконгский грипп: как не заболеть меры профилактики

Чтобы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.

Дабы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163287-news.html
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