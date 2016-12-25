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Католическое Рождество 2016: когда отмечается и как, традиции и обычаи, поздравления

Католическое Рождество 2016: когда отмечается и как, традиции и обычаи, поздравления
Сегодня, 25 декабря, католики всего мира отмечают Рождество Христово. В этот день украшают елки и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса.

По сложившейся традиции, те, кто не успел исповедоваться, идут сегодня в церковь, которая открыта с раннего утра. Вместе с этим готовится праздничный ужин сочельника, состоящий из постных блюд. Месса Навечерия Рождества начинается, как правило, в полночь. По традиции, в ходе этой мессы священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Христа.

Праздничный ужин в сочельник должен обязательно включать освященный пресный хлеб - рождественские облатки. Блюдо с облатками помещается в центр стола. Перед тем как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. После этого все присутствующие берут облатки и делятся ими друг с другом, желая мира и добра. После этого начинается ужин сочельника.

Распространен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в сочельник, то будет принят с радушием. Этот обычай - знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей. Незанятое место символизирует также и покойного члена семьи либо всех умерших родственников. Для них, для ушедших навсегда, на столе по обычаю ставится особый прибор, на который кладут немного от каждого блюда и кусочек облатки.

В первый день Рождества подается праздничная пища - мясные блюда: свинина, индейка, гусь, ветчина. Изобилие на праздничном столе считается залогом благополучия в новом году. Что касается праздничных блюд, то у каждого народа они свои: в США это индейка с клюквенным соусом, в Литве - кутья, блюда из рыбы и другая нежирная пища.

В Дании жарят гуся или утку с яблоками, готовят рисовый пудинг и сладкую кашу из риса с добавлением изюма и корицы. В Австрии и Венгрии наоборот: не готовят птицу, считая, что так может улететь удача и счастье. В странах Скандинавии накануне праздника режут поросят, делают мясные копчености и варят солодовый напиток.

В этот день к детям приходит Санта Клаус, который является прототипом Святого Николая. Он приносит малышам подарки и складывает их под елкой или в специально приготовленные носки. В канун Рождества на столик в гостиной, около большой елки, обязательно ставится стакан молока и тарелочка с миндальным печеньем. По поверьям, считается, что это любимая еда Санты, и надо его накормить после долгой дороги. Ночью, когда дети засыпают, родители открывают форточку, надкусывают печенье и отпивают молоко. Утром ребенок первым делом подбегает к столику и смотрит, был Санта или нет. Если печенье надкусано, а молоко выпито - можно смело бежать и смотреть под елкой подарки, а в специальных носочках - сладости и фрукты.

У верующих католиков Рождество почитается даже больше, чем Пасха.

Традиционным рождественским украшением в западных странах является омела. Все, кто встретятся под омелой, должны поцеловаться. Это растение почитали еще в языческие времена как знак, посланный с небес. Другими распространенными украшениями, связанными с Рождеством, являются падуб и плющ - оба также связаны с языческими праздниками.

Колядки в католических семьях поют и за рождественским столом, и на следующий день после наступления праздника. Ряженые (не только дети, но и взрослые) ходят по домам, распевая песни с пожеланием добра и счастья.

Правда, католическая церковь относится к колядованию не очень хорошо, считая этот обряд отголоском язычества. Поэтому шумные забавы, карнавалы и народные гулянья в католических странах далеко не так популярны, как в странах православных.

Поздравления с Рождеством:

Ночь рождественская свята, время таинство вершит,
Под покровом мирозданья чудо дивное спешит.
И младенец появился, и зажглась в ночи звезда,
И волхвы стремятся скоро возложить свой скромный дар.
Славься Боже милосердный, триединым духом свят,
Да пребудет сила вечно с каждым, выбравшим тебя,
И любовь в сердцах сияет, и добро творит дела.
Он родился, он родился! Сын твой! Славим мы тебя!

***

Когда снега укроют землю,
И Рождество наступит вновь,
Бокал за счастье поднимите,
За мир, за дружбу, за любовь!
И чтоб без горя и сомнений
Прожить Вам много светлых дней!
Сберечь уют, покой семейный
И уважение друзей!

***

Вся семья сегодня в сборе,
Елка звездами горит!
Гусь в рождественском уборе
На столе давно стоит.
Рождество сегодня встретим –
Светлый праздник всех времен!
Вместе взрослые и дети!
Каждый – счастьем наделен!

***

Взошла на небе ясная звезда,
Настала ночь Рождения Христа.
Мы поздравляем с праздником святым.
Желаем счастья близким и родным.
Пусть Рождество поселит в душах мир,
И пусть подарит шумный добрый пир.
Который нам подарит радость встречи.
Когда звенят божественные речи.
Когда сердца людей открыты Богу.
Когда к Иисусу видим звездную дорогу.


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