Какой праздник сегодня: 25 декабря отмечается несколько праздников

Каждый новый день предполагает что-то неизведанное и даже таинственное. Люди не могут с точностью знать, что с ними произойдет сегодня или завтра. Это касается и праздников, часть из которых не всегда приходится на конкретный день, а варьируется из-за сменяемости лет.Сегодня, 25 декабря 2016 года, отмечается сразу несколько праздников, среди которых можно остановиться на следующих наиболее значимых: Рождество Христово у западных христиан, тогда как православные будут отмечать этот важнейший праздник в начале января. Славяне отмечают еще и такой праздник, как Коляда. В свою очередь евреи всего мира отмечают праздник Ханука.Западно-христианский мир празднует в воскресенье, 25 декабря, главный для себя религиозный праздник - Рождество Христово. В более чем 100 странах мира этот день имеет статус государственного праздника.Если говорить непосредственно о религии, то отмечают Рождество сегодня не только католики, но и приверженцы протестантских ветвей христианства, а также православные ряда стран.Впрочем, уже давно Рождество в мире стало не только религиозным, но и светским праздником, который объединяет и людей, не причисляющих себя к верующим.Православное Рождество, напомним, празднуется 7 января. Кстати, довольно часто в обществе обсуждаются инициативы, сводящиеся к тому, чтобы восточные и западные христиане одновременно отмечали Рождество.Так, совсем недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил России вернуться к юлианскому календарю и отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.Славяне отмечают Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл, и начинает разгораться зимнее солнце (то есть в период зимнего солнцестояния). Перед празднеством кудесник воет волком (вещий вой), прогоняя злых духов. По окончании зачина, всем подносится братина с хмельным напитком, и обавник (читающий славления и приговоры на обрядах во время праздников) восклицает:«Овсень, куда едешь? Мосты мостить!Кому ездить? Коляде государю!На чем ему ездить?На солнечной свинке!Чем погонять?Поросенком!»Накануне Нового года дети собирались колядовать под окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, твердили имя Коляды и просили денег. Святочные игрища и гадания - остатки этого праздника древних. Обряды сохранились в народе и в последнее время становятся все более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Коляда - веселое, желанное божество.Праздник заканчивается игрищами. Обязательно нужно вкатить горящее колесо в гору со словами: «В гору катись, с весной воротись».Иудеи всего мира начинают отмечать праздник Хануки. Праздник начинается каждый год 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. На этот раз эти дни приходятся на период с вечера 24 декабря 2016 г. по 1 января 2017 г. Отметим, в еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.Евреи отмечают Хануку cо II века до н. э. Согласно еврейской традиции, после осквернения греческими язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание, завершившееся победой иудейских войск.После изгнания греческих захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но неоскверненного масла для светильника оказалось совсем мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней.Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну - в первый день праздника, две - во второй, три - в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник - ханукию. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы ее свет был виден всем.Время зажигания ханукальных свечей - начало ночи. Перед тем как зажечь их, запрещено приниматься за какое-либо другое дело. Многие не дожидаются начала ночи, а зажигают ханукальные огоньки после захода солнца, едва наступают сумерки. Каждый из этих огней должен гореть не менее получаса после выхода звезд.В эти дни из уважения к маленькому кувшинчику масла, найденному Маккавеями, принято есть пищу, жареную на масле. Главные ханукальные лакомства - это жареные на масле пончики с вареньем внутри и картофельные оладьи латкес.Самая знаменитая из ханукальных игр - игра в волчок, дрейдел. Его делают в виде кубика, на четырех сторонах которого пишут буквы "нун", "гимел", "эй" и "шин": первые буквы слов "нес гадоль га шам" ("чудо великое произошло там" - т. е. в стране Израиля). В Израиле вместо буквы "шин" пишут букву "пэй". Таким образом, буквы образуют аббревиатуру слов "нес гадоль гая по" ("чудо великое произошло здесь").Для того чтобы и дети почувствовали особую атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника "дмей Ханука", или на идиш "ханука-гелд" - деньги, которые они могут использовать по своему усмотрению.

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