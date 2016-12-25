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Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 25.12.2016

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 25.12.2016
Гороскоп на сегодняшний день, 25.12.2016, сообщает о множестве событий, которые ожидают представителей тех или иных знаков Зодиака: Водолеям лучше всего переждать какое-то время, отказавшись от принятия важных решений. В свою очередь Скорпионам не стоит увлекаться косметическими процедурами. Львам требуется душевный и бытовой комфорт.

Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Возможны серьезные проблемы дома или в отношениях с любимым человеком. Главная проблема – ваше желание доминировать во всем. Вы хотите контролировать свою половинку, но встретите жесткий отпор, что и приведет к конфликту.

Гороскоп Телец. Тельцам сложно не обратить внимание на перепады чужого настроения, особенно, если речь идет о близких людях. Капризы окружающих могут иметь разные причины, от фантомных болей или случайных переживаний до обоснованных претензий в ваш адрес.

Гороскоп Близнецы. В воскресенье Близнецы имеют шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к ним со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Близнецы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой.

Гороскоп Рак. Забудьте о вчерашнем дне и шумных компаниях, пришла пора погрузиться в дела семейные, тем более что их к концу года накопилось немало. Родственники все как один требуют внимания, помощи и просто хотят побыть рядом.

Гороскоп Лев. Львам необходим душевный и бытовой комфорт. Добиться его (или удержать) поможет чувство меры. Не стоит увлекаться экспериментами, ждать слишком многого от себя и других. Лучше вовремя остановиться в минуту откровенности: дистанция убережет от «душевного стриптиза».

Гороскоп Дева. В воскресенье окружающие переложат на плечи Девы львиную часть своих проблем и забот! Дева готова оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела.

Гороскоп Весы. Скромным Весам иногда можно и прихвастнуть. Например, сегодня. Тем более, есть чем! Вы прекрасно знаете о своих талантах, правда, почему-то любуетесь ими в одиночестве. Подарите и окружающим эту возможность, ну а сами получайте в награду многочисленные комплименты.

Гороскоп Скорпион. Не стоит увлекаться косметическими процедурами, эстетическими и кулинарными экспериментами, допускать лишние расходы: то, что сегодня покажется вам идеальным, завтра может разочаровать.

Гороскоп Стрелец. В воскресенье Стрелец будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно.

Гороскоп Козерог. Вы мечтали о романтических отношениях? Воскресенье - как та самая почта, которая доставляет посылки, когда хочет, постучится в вашу дверь и вручит головокружительный роман. Получите и распишитесь.

Гороскоп Водолей. Звезды советуют Водолеям переждать этот день, не предпринимая ничего серьезного. Инициативы могут оказаться напрасной тратой времени и сил, эмоциональные реакции могут быть не всегда адекватными.

Гороскоп Рыбы. В воскресенье наблюдательность и проницательность Рыб могут достигнуть высот, о которых они не подозревали! Их интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Рыбам проникать в суть вещей и делать правильные выводы.


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