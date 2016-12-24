«Интехбанк» планирует выплату вкладчикам: возмещение средств начнется в январе 2017 года

Сегодня стало известно, что вкладчики «Интехбанка» могут рассчитывать на выплаты, которые по плану должны будут начаться не позже 13 января наступающего года. Также данные выплаты рассчитаны на индивидуальных предпринимателей. Эту новость сообщает информационное агентство «Ореанда-Новости».О времени, порядке, а также форме приема заявок на возмещение сообщит «Агентство по страхованию вкладов», которое является государственной корпорацией. Каждый вкладчик и предприниматель, который является клиентом данной организации, имеет право получить страховое возмещение. Это возможно благодаря тому, что банк включен в систему обязательного страхования вкладов. Необходимо уточнить, что клиент получит 100% возмещение от общей суммы банковских счетов. Но сумма не должна превышать 1400000 рублей. Что касается банковских вкладов в иностранной валюте, средства будут выплачены в национальной валюте. Стоит отметить, что в данном случае будет браться курс на 23 декабря текущего года.Чтобы прием заявок был быстрым, АСВ приняло решение подключить к этим действиям банки-агенты. Данные кредитные организации будут отбираться на конкурсной основе, это планируется провести до конца текущего месяца, а именно до 29. Напомним, 19 декабря текущего года руководством организации было принято решение приостановить свою работу. Недавно банк ограничил операции по счетам.

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