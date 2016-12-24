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Новости «Татфондбанка»: 26 декабря клиентам банка будут выплачивать страховые возмещения

Новости «Татфондбанка»: 26 декабря клиентам банка будут выплачивать страховые возмещения


Через пару дней стартуют выплаты возмещений клиентам «Татфондбанка». Данные операции намечены на 26 декабря, ими займется ПАО «АК БАРС». Об этом сообщает информационное агентство «Ореанда-Новости».

Необходимо уточнить, что страховые возмещения будут выплачены не всем вкладчикам, а пока лишь тем, чьи фамилии начинаются на буквы «К» и «Л». Также эти клиенты должны проживать в столице РФ, Казани, Саратове, Питере, Самаре, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Новосибирске, Ярославле, Екатеринбурге, Перми. Для удобства клиентов «Татфондбанка», отделения «АК БАРС» планируют работать в усиленном режиме с 26 по 30 декабря, определено время работы – до 21:00. На официальном сайте организации можно будет в скором времени ознакомиться с графиком работы офисов в период приближающихся праздников.

Чтобы получить возмещения, клиенту «Татфондбанка» нужно показать в отделениях паспорт и заполнить требуемое заявление. Сообщается, что все вклады, текущие счета, предназначенные для получения заработных плат, пенсий, стипендий были застрахованы на 1400000 рублей. Напомним, ситуация с «Татфондбанком» повлекла за собой проблемы «Интехбанка». ЦБ было принято решение ввести мораторий на страховые выплаты клиентам данной кредитной организации. Эксперты утверждают, что данные действия говорят о банкротстве банка, так как «Интехбанк» не имеет возможности самостоятельно удовлетворять финансовые запросы клиентов.


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