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Скончался Тихон Шпиленок: директора Кроноцкого заповедника отпели в Храме Знамения иконы Божией Матери

Скончался Тихон Шпиленок: директора Кроноцкого заповедника отпели в Храме Знамения иконы Божией Матери


Сегодня состоялось отпевание руководителя Кроноцкого заповедника. Сообщается, что Тихон Шпиленок будет погребен в родном крае. Попрощались с 37-летним мужчиной в столичном Храме, куда пришли его родные, близкие, коллеги по работе. Об этом рассказывает сайт «Брянск Today».

Мужчина является наследником создателя «Брянского леса». Причиной смерти мужчины стала продолжительное заболевание. С самого детства уроженец Брянска любил природу, он осознано связал свою жизнь с ее охраной. После окончания инженерно-технологической академии в Брянске, где мужчина осваивал лесное хозяйство, он решил работать в заповеднике «Курильский». Здесь его приняли охранным инспектором. Через время Тихон получил должность замдиректора по охране заповедника. После он стал руководить «Кроноцким гос. заповедником», где начал работу с принятия решения усилить охрану данной заповедной территории, а также Южно-Камчатском заказника. Благодаря мужчине началась активная «война» с браконьерами. Для этого в охрану приняты отменные российские специалисты, усовершенствована материально-техническая база, также наладилась бесперебойная связь между всеми заповедниками. Эти действия помогли свести к нулю количество нарушений законодательства.


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