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Что показали Путину: глава РФ ответил на вопрос омских журналистов

Что показали Путину: глава РФ ответил на вопрос омских журналистов


Во время очередной ежегодной пресс-конференции главы РФ, федеральный телеканал показал плакат, который был подготовлен омскими журналистами. Вопрос, который был написан на плакате, адресовали Владимиру Путину. Журналистам стало интересно, есть ли возле Кремля пивнушки. Об этом сообщает одно из омских изданий.

Данный плакат был поднят во время оглашения вопроса о массовом отравлении «Боярышником» в городе Иркутск. Глава государства не проигнорировал этот необычный вопрос с логотипом «Первого городского канала».

«Конкретно за Кремль не знаю, но около школьных учреждений их не должно быть», — ответил Путин.

Президент России заявил, что считает алкоголизацию большой проблемой, но ее уровень не больше, нежели в других государствах. По его мнению, запреты не помогут решить данную проблему. Необходимо отметить, что на сегодняшний день насчитывается 75 отравившихся «бояркой».

Напомним, вчера состоялась пресс-конференция Путина, которая была посвящена итогам уходящего года. Владимир Путин ответил на вопросы 47 журналистов, общение длилось около четырех часов. Вопросы были разного направления, в основном относились экономики, внешней политики. Самый первый вопрос касался возможного проведения досрочных выборов главы государства, задал его иностранный журналист, работающий в The Wall Street Journal. Путин заявил, что такая возможность существует, но это нецелесообразно.


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