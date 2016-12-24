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Католическое Рождество 2016: празднование начинается 25 декабря

Католическое Рождество 2016: празднование начинается 25 декабря
Одним из важных праздников христиан, считается Рождество Христово. Католики всего мира отмечают его в конце декабря, а именно 25 числа. Данный праздник является государственным в 145 государствах. Об этом сообщает информационное агентство «The Russian Times».

Для католиков данный праздник считается самым торжественным. По традиции совершается три богослужения в церкви. Принято считать, что именно с рождением Христа людям открыта дорога в вечную жизнь, возможность спасения своей души. Празднование начинается как только в небе появляется звезда. Данный знак рассказал миру о рождении Божьего Сына.

Праздник отмечают на протяжении 8 дней. На второй день вспоминают первомученика Стефана, на третий – апостола Богослова, четвертый день посвящается Невинным Младенцам Вифлеемским. 30 декабря принято отмечать праздник Святого Семейства. Первый день 2017 года будет посвящен Пресвятой Богородице, он также является и завершающим днем празднования. Также имеется обычай, когда дети в костюмах ходят по домам, поют песни и «осыпают» пожеланиями. В ответ им дают угощения. Одним из элементов праздника считается ель, которую 24 декабря устанавливают католики в своих домах. Это дерево символизирует жизнь, плодородие.


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